Тайсон Ф'юрі зніс із рингу росіянина Махмудова — відео

Чергове повернення британського боксера Тайсона Ф'юрі у професійний ринг завершилося його гучною перемогою. Цього разу міць “циганського короля” відчув на собі російський боксер Арсланбек Махмудов, який виступав під прапором Канади.

Тайсон Ф'юрі здобув нову перемогу

Довгоочікуваний поєдинок відбувся на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Присутні одразу звернули увагу на те, що росіянини Махмудов з'явився на ринг під звуки сирен, а британець перед виходом на ринг вшанував пам'ять Ріккі Хаттона, який помер 14 вересня 2025 року.

Попри те, що Тайсон у перших раундах не демонстрував шаленої активності, було видно, що він налаштований серйозно.

Вже коли минуло 50% бою, Арсланбек починав стрімко виснажуватися, чим і скористався британець.

Що важливо розуміти, аж у восьмому раунді боксери вирішили не стримувати своєї люті, а росіян уперше відчув, що британець не збирається віддавати йому пермогу.

У 11 раунді Ф'юрі вдалось затиснути суперника до кута рингу — це був дійсно переломний момент, який чітко дав усім зрозуміти — росіянин зазнає поразки.

В останньому раунді британець запрошував суперника продовжити поєдинок, але у Махмудова вже давно не було на це сил.