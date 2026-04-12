Тайсон Ф'юрі зніс із рингу росіянина Махмудова — відео
Тайсон Ф'юрі здобув нову перемогу
Джерело:  online.ua

Чергове повернення британського боксера Тайсона Ф'юрі у професійний ринг завершилося його гучною перемогою. Цього разу міць “циганського короля” відчув на собі російський боксер Арсланбек Махмудов, який виступав під прапором Канади.

Головні тези:

  • Росіянин більше нагадував грушу для биття, а не професійного боксера.
  • Одноголосна перемога Тайсона стала логічним завершенням цього бою.

Довгоочікуваний поєдинок відбувся на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Присутні одразу звернули увагу на те, що росіянини Махмудов з'явився на ринг під звуки сирен, а британець перед виходом на ринг вшанував пам'ять Ріккі Хаттона, який помер 14 вересня 2025 року.

Попри те, що Тайсон у перших раундах не демонстрував шаленої активності, було видно, що він налаштований серйозно.

Вже коли минуло 50% бою, Арсланбек починав стрімко виснажуватися, чим і скористався британець.

Що важливо розуміти, аж у восьмому раунді боксери вирішили не стримувати своєї люті, а росіян уперше відчув, що британець не збирається віддавати йому пермогу.

У 11 раунді Ф'юрі вдалось затиснути суперника до кута рингу — це був дійсно переломний момент, який чітко дав усім зрозуміти — росіянин зазнає поразки.

В останньому раунді британець запрошував суперника продовжити поєдинок, але у Махмудова вже давно не було на це сил.

Тому переможця протистояння визначали судді — одноголосна перемога “циганського короля!”.

