Тайсон Ф'юрі зніс із рингу росіянина Махмудова — відео

Чергове повернення британського боксера Тайсона Ф'юрі у професійний ринг завершилося його гучною перемогою. Цього разу міць “циганського короля” відчув на собі російський боксер Арсланбек Махмудов, який виступав під прапором Канади.
Головні тези:
- Росіянин більше нагадував грушу для биття, а не професійного боксера.
- Одноголосна перемога Тайсона стала логічним завершенням цього бою.
Тайсон Ф'юрі здобув нову перемогу
Довгоочікуваний поєдинок відбувся на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.
Присутні одразу звернули увагу на те, що росіянини Махмудов з'явився на ринг під звуки сирен, а британець перед виходом на ринг вшанував пам'ять Ріккі Хаттона, який помер 14 вересня 2025 року.
Попри те, що Тайсон у перших раундах не демонстрував шаленої активності, було видно, що він налаштований серйозно.
Вже коли минуло 50% бою, Арсланбек починав стрімко виснажуватися, чим і скористався британець.
Що важливо розуміти, аж у восьмому раунді боксери вирішили не стримувати своєї люті, а росіян уперше відчув, що британець не збирається віддавати йому пермогу.
У 11 раунді Ф'юрі вдалось затиснути суперника до кута рингу — це був дійсно переломний момент, який чітко дав усім зрозуміти — росіянин зазнає поразки.
В останньому раунді британець запрошував суперника продовжити поєдинок, але у Махмудова вже давно не було на це сил.
Тому переможця протистояння визначали судді — одноголосна перемога “циганського короля!”.
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-