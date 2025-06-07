Talking Heads ошеломил мир клипом на хит Psycho Killer — видео

Легендарная американская группа Talking Heads без преувеличений шокировала всех своих фанатов и ценителей качественной музыки. 6 июня она опубликовала клип на хит Psycho Killer, который впервые прозвучал еще в 1977 году.
Главные тезисы
- Talking Heads решили отпраздновать 50-летие группы, представив первый официальный клип на хит Psycho Killer.
- Поклонники артистов не скрывают, что действительно поражены таким неожиданным шагом.
Клип на хит Psycho Killer стремительно покоряет сеть
Что важно понимать, Psycho Killer — это главный хит группы, созданный еще в далеком 1977 году.
Он много раз был саундтреком популярных фильмов и звучал на телевидении.
К примеру, в сериалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, в "Симпсонах", в фильме Bloodshot (2020) с Вином Дизелем.
Однако фанатов всегда удивляло то, что клип к песне так и не создали.
Стоит отметить, что именно Talking Heads является одной из наиболее признанных критиками групп 80-х.
Участники группы помогли положить начало музыке новой волны, соединив элементы панка, артрока, фанка и этнической музыки с неспокойным, четким имиджем.
Как в сети реагируют на клип к Psycho Killer:
Они ждали, пока родится Сирша Ронан, чтобы снять видео. Очень профессионально;
Я поддерживаю создание видео на песню через 50 лет, почему бы и нет?;
Мне очень нравится идея создавать видео на песни, у которых их не было на момент их первого релиза. В этом есть огромный потенциал. Надеюсь, другие исполнители сделают то же самое;
Идеальный выбор актеров, Сирше удачно передала безумие, чудаковатость и шарм;
Такая прекрасная группа встречается раз в жизни.
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