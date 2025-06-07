Talking Heads ошеломил мир клипом на хит Psycho Killer — видео
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Культура
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Talking Heads ошеломил мир клипом на хит Psycho Killer — видео

Клип на хит Psycho Killer стремительно покоряет сеть
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Источник:  online.ua

Легендарная американская группа Talking Heads без преувеличений шокировала всех своих фанатов и ценителей качественной музыки. 6 июня она опубликовала клип на хит Psycho Killer, который впервые прозвучал еще в 1977 году.

Главные тезисы

  • Talking Heads решили отпраздновать 50-летие группы, представив первый официальный клип на хит Psycho Killer.
  • Поклонники артистов не скрывают, что действительно поражены таким неожиданным шагом.

Клип на хит Psycho Killer стремительно покоряет сеть

Что важно понимать, Psycho Killer — это главный хит группы, созданный еще в далеком 1977 году.

Он много раз был саундтреком популярных фильмов и звучал на телевидении.

К примеру, в сериалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, в "Симпсонах", в фильме Bloodshot (2020) с Вином Дизелем.

Однако фанатов всегда удивляло то, что клип к песне так и не создали.

И вот сейчас, к 50-летию группы, Talking Heads решили исправить это. Впервые за почти полвека они представили официальный клип на Psycho Killer. В главной роли — актриса Сирша Ронан.

Стоит отметить, что именно Talking Heads является одной из наиболее признанных критиками групп 80-х.

Участники группы помогли положить начало музыке новой волны, соединив элементы панка, артрока, фанка и этнической музыки с неспокойным, четким имиджем.

Как в сети реагируют на клип к Psycho Killer:

  • Они ждали, пока родится Сирша Ронан, чтобы снять видео. Очень профессионально;

  • Я поддерживаю создание видео на песню через 50 лет, почему бы и нет?;

  • Мне очень нравится идея создавать видео на песни, у которых их не было на момент их первого релиза. В этом есть огромный потенциал. Надеюсь, другие исполнители сделают то же самое;

  • Идеальный выбор актеров, Сирше удачно передала безумие, чудаковатость и шарм;

  • Такая прекрасная группа встречается раз в жизни.

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