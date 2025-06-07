Talking Heads ошеломил мир клипом на хит Psycho Killer — видео

Легендарная американская группа Talking Heads без преувеличений шокировала всех своих фанатов и ценителей качественной музыки. 6 июня она опубликовала клип на хит Psycho Killer, который впервые прозвучал еще в 1977 году.

Клип на хит Psycho Killer стремительно покоряет сеть

Что важно понимать, Psycho Killer — это главный хит группы, созданный еще в далеком 1977 году.

Он много раз был саундтреком популярных фильмов и звучал на телевидении.

К примеру, в сериалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, в "Симпсонах", в фильме Bloodshot (2020) с Вином Дизелем.

Однако фанатов всегда удивляло то, что клип к песне так и не создали.

И вот сейчас, к 50-летию группы, Talking Heads решили исправить это. Впервые за почти полвека они представили официальный клип на Psycho Killer. В главной роли — актриса Сирша Ронан. Поделиться

Стоит отметить, что именно Talking Heads является одной из наиболее признанных критиками групп 80-х.

Участники группы помогли положить начало музыке новой волны, соединив элементы панка, артрока, фанка и этнической музыки с неспокойным, четким имиджем.

Как в сети реагируют на клип к Psycho Killer: