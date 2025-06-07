Talking Heads приголомшив світ кліпом на хіт Psycho Killer — відео

Легендарний американський гурт Talking Heads без перебільшень шокував усіх своїх фанатів та поціновувачів якісної музики. 6 червня він опублікував кліп до хіта Psycho Killer, який вперше пролунав ще в 1977 році.
Головні тези:
- Talking Heads вирішили відсвяткувати 50-річчя гурту, представивши перший офіційний кліп на хіт Psycho Killer.
- Шанувальники артистів не приховують, що дійсно вражені таким неочікуваним кроком.
Кліп на хіт Psycho Killer стрімко підкорює мережу
Що важливо розуміти, Psycho Killer — це головний хіт гурту, який був створений ще в далекому 1977 році.
Він дуже багато разів став саундтреком популярних фільмів та лунав на телебаченні.
До прикладу, в серіалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, у "Сімпсонах", у фільмі Bloodshot (2020) з Віном Дізелем тощо.
Однак фанатів завжди дивувало те, що власного кліпу до пісні так і не створили.
Варто зазначити, що саме Talking Heads є одним з найбільш визнаних критиками гуртів 80-х.
Учасники гурту допомогли започаткувати музику нової хвилі, поєднавши елементи панку, артроку, фанку та етнічної музики з неспокійним, чітким іміджем.
Як у мережі реагують на кліп до Psycho Killer:
Вони чекали, поки народиться Сірша Ронан, щоб зняти відео. Дуже професійно;
Я підтримую створення відео на пісню через 50 років, чому б і ні?;
Мені дуже подобається ідея створювати відео на пісні, у яких їх не було на момент їхнього першого релізу. У цьому є великий потенціал. Сподіваюся, інші виконавці зроблять те саме;
Ідеальний вибір акторів, Сірші вдало передала божевілля, дивакуватість та шарм;
Такий хороший гурт трапляється раз у житті.
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