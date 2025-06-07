Talking Heads приголомшив світ кліпом на хіт Psycho Killer — відео

Легендарний американський гурт Talking Heads без перебільшень шокував усіх своїх фанатів та поціновувачів якісної музики. 6 червня він опублікував кліп до хіта Psycho Killer, який вперше пролунав ще в 1977 році.

Кліп на хіт Psycho Killer стрімко підкорює мережу

Що важливо розуміти, Psycho Killer — це головний хіт гурту, який був створений ще в далекому 1977 році.

Він дуже багато разів став саундтреком популярних фільмів та лунав на телебаченні.

До прикладу, в серіалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, у "Сімпсонах", у фільмі Bloodshot (2020) з Віном Дізелем тощо.

Однак фанатів завжди дивувало те, що власного кліпу до пісні так і не створили.

І ось зараз, до 50-річчя гурту, Talking Heads вирішили виправити це. Вперше за майже пів століття вони представили офіційний кліп на Psycho Killer. У головній ролі — акторка Сірша Ронан. Поширити

Варто зазначити, що саме Talking Heads є одним з найбільш визнаних критиками гуртів 80-х.

Учасники гурту допомогли започаткувати музику нової хвилі, поєднавши елементи панку, артроку, фанку та етнічної музики з неспокійним, чітким іміджем.

Як у мережі реагують на кліп до Psycho Killer: