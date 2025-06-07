Talking Heads приголомшив світ кліпом на хіт Psycho Killer — відео
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Культура
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Talking Heads приголомшив світ кліпом на хіт Psycho Killer — відео

Кліп на хіт Psycho Killer стрімко підкорює мережу
Джерело:  online.ua

Легендарний американський гурт Talking Heads без перебільшень шокував усіх своїх фанатів та поціновувачів якісної музики. 6 червня він опублікував кліп до хіта Psycho Killer, який вперше пролунав ще в 1977 році.

Головні тези:

  • Talking Heads вирішили відсвяткувати 50-річчя гурту, представивши перший офіційний кліп на хіт Psycho Killer.
  • Шанувальники артистів не приховують, що дійсно вражені таким неочікуваним кроком.

Кліп на хіт Psycho Killer стрімко підкорює мережу

Що важливо розуміти, Psycho Killer — це головний хіт гурту, який був створений ще в далекому 1977 році.

Він дуже багато разів став саундтреком популярних фільмів та лунав на телебаченні.

До прикладу, в серіалах Stranger Things, Mindhunter, The Boys, Heroes, у "Сімпсонах", у фільмі Bloodshot (2020) з Віном Дізелем тощо.

Однак фанатів завжди дивувало те, що власного кліпу до пісні так і не створили.

І ось зараз, до 50-річчя гурту, Talking Heads вирішили виправити це. Вперше за майже пів століття вони представили офіційний кліп на Psycho Killer. У головній ролі — акторка Сірша Ронан.

Варто зазначити, що саме Talking Heads є одним з найбільш визнаних критиками гуртів 80-х.

Учасники гурту допомогли започаткувати музику нової хвилі, поєднавши елементи панку, артроку, фанку та етнічної музики з неспокійним, чітким іміджем.

Як у мережі реагують на кліп до Psycho Killer:

  • Вони чекали, поки народиться Сірша Ронан, щоб зняти відео. Дуже професійно;

  • Я підтримую створення відео на пісню через 50 років, чому б і ні?;

  • Мені дуже подобається ідея створювати відео на пісні, у яких їх не було на момент їхнього першого релізу. У цьому є великий потенціал. Сподіваюся, інші виконавці зроблять те саме;

  • Ідеальний вибір акторів, Сірші вдало передала божевілля, дивакуватість та шарм;

  • Такий хороший гурт трапляється раз у житті.

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