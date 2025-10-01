Танкер теневого флота Boracay подозревают в причастности к запуску БпЛА над Данией

Танкер российского теневого флота под новым названием Boracay, ранее известный как Pushpa, подозревается в причастности к запуску беспилотников в Дании перед проведением там саммита глав европейских правительств.

В Европе задержали российский танкер-фантом — в чем его подозревают

Согласно данным специализированного сайта The Maritime Executive, судно отплыло от датского побережья в период с 22 по 25 сентября и могло использоваться как пусковая платформа для запуска дронов.

Под флагом Бенина танкер находился у российского побережья с 14 по 20 сентября, а затем пересек Балтийское море западнее. Поделиться

22 сентября, в первый день таинственных полетов беспилотников над датскими аэропортами, он появился у берегов Польши и Швеции, а затем у датского побережья.

Около 5 утра 23 сентября он был замечен к югу от датского острова Лолланд, а затем направился к проливу Большой Бельт, проходящему вдоль материковой части Дании.

В ночь на 25 сентября танкер находился в 160 километрах к западу от Дании, а в 14:35 взял курс на Ла-Манш, чтобы достичь Атлантики и продолжить движение к югу. В 2 часа ночи 29 сентября он полностью изменил направление и направился к французскому побережью, где остановился у Сен-Назера.

В конце концов, судно, находящееся под санкциями Европейского Союза, было остановлено у французского побережья. По сообщению журналистов, туда высадилась французская инспекционная группа, сейчас палубу танкера патрулируют спецназовцы. Начато судебное производство.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 1 октября высоко оценил действия французских и европейских служб по задержанию судна теневого флота и подчеркнул, что борьба с танкерами, приносящими России миллиардные прибыли, является ключевым элементом санкционной политики ЕС.