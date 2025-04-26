Технологический прорыв. Украина производит более 30 САУ «Богдана» в месяц
Категория
Технологии
Дата публикации

Технологический прорыв. Украина производит более 30 САУ «Богдана» в месяц

САУ
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Источник:  Милитарный

Месячное производство украинской колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» составило 36 единиц в месяц. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Army Technology.

Главные тезисы

  • Серийное производство отечественной самоходной артиллерийской установки "Богдана" началось в начале 2023 года.
  • Уже поставляется в ВСУ до 36 систем в месяц.

Украина производит более 30 САУ «Богдана» в месяц

Хотя Агентство оборонных закупок предоставило лишь цифру более 20 систем "Богдана" в месяц, другой источник сообщил Army Technology, что уже поставляется до 36 систем за это время.

Серийное производство отечественной самоходной артиллерийской установки "Богдана" началось в начале 2023 года. С тех пор было создано по меньшей мере 5 версий этой САУ, используя разные шасси и конфигурацию кабины.

Уже в мае 2024 г. было объявлено о темпах производства 10 самоходных гаубиц «Богдана» в месяц. А в конце октября 2024 президент Владимир Зеленский объявил, что за месяц Украина производит до 20 самоходных колесных артиллерийских установок «Богдана».

В конце марта 2025 г., согласно заявлению представителя завода-производителя для журналистов, производство достигло «20 и более» машин в месяц.

При этом, по словам производителя, для того, чтобы обезопасить производство, он был рассредоточен по нескольким разным локациям, в том числе за рубежом. Также было введено дублирование производства — ни одна деталь не производится только в одном месте. Это было сделано для того, чтобы даже при поражении конкретной производственной площадки процесс производства не останавливался.

Стоимость одной украинской САУ колеблется в диапазоне 2,3-2,8 млн евро. Вероятно, цена зависит от того, какое именно шасси используется для конкретной САУ.

По информации Арсена Жумадилова — директора Агентства оборонных закупок Министерства обороны, производство более 85 процентов деталей, необходимых для САУ "Богдана", осуществляется в Украине. И ожидается, что к концу 2025 эта цифра вырастет до 95 процентов.

Украинские артиллеристы в целом хвалят САУ за высокую точность и хороший ресурс ствола. По их словам, они могут производить 7–8 тысяч выстрелов из артустановки без значительной потери точности. Кроме того, по их словам, точность стрельбы даже выше, чем у западных артиллерийских систем. Однако артиллерийская установка уже испытывает проблемы с надежностью отдельных узлов, в частности досылателя.

СОУ «Богдана»

САУ «Богдана» уже поступило на вооружение как минимум 18 бригад Сил Обороны Украины — в частности, артиллеристов сухопутных войск, морпехов, нацгвардии и даже сводной бригады Нацполиции. Также она была подмечена на вооружении спецподразделений ГУР.

В армию также уже поступило первое прицепное орудие «Богдана-Б», которым вооружили 47 артиллерийскую бригаду. Прототип которой был публично представлен в конце прошлого года. Сейчас "Богдана-Б" использует лафет от советской пушки "Гиацинт-Б". Это обусловлено потребностью в быстрой разработке, однако до конца 2025 года она получит новый лафет.

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