Это рекорд. Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц
Категория
Украина
Дата публикации

Это рекорд. Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц

САУ "Богдана"
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Источник:  Эспрессо

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что Украина производит уже около 20 САУ "Богдана" в месяц.

Главные тезисы

  • Украина производит около 20 САУ “Богдана” в месяц, что является рекордным показателем в мировом масштабе.
  • САУ “Богдана” обладает современными характеристиками, включая калибр 155 мм, скорость до 80 км/ч и дальность стрельбы до 60 км.
  • Достижения Украины в области производства военной техники демонстрируют возможности страны и ее потенциал в сфере оборонной промышленности.

Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц

Нужно брать на себя ответственность и реализовывать возможности, которые у нас есть. В настоящее время Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц, — отметил Рябых.

Стоит отметить, что это рекордный мировой показатель, поскольку нет других производителей, производящих с такими темпами.

К примеру, французы лишь планируют выйти на темп производства восьми единиц САУ "Цезарь" в месяц.

САУ "Богдана"

САУ "Богдана": что известно

САУ "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки составляет 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.

Она вмещает до 5 членов экипажа, имеет максимальную скорость до 80 км/ч и максимальную дальность стрельбы до 60 км.

Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный, а в 2023 году официально приняли на вооружение Вооруженных Сил.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен объявил, что в Вооруженные силы Украины уже передали 18 артиллерийских установок "Богдана", разработанных за два месяца. Их производство в июле профинансировала Дания.

Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.

Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ украинским производителям на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным Силам.

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