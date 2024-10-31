Это рекорд. Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что Украина производит уже около 20 САУ "Богдана" в месяц.
Главные тезисы
- Украина производит около 20 САУ “Богдана” в месяц, что является рекордным показателем в мировом масштабе.
- САУ “Богдана” обладает современными характеристиками, включая калибр 155 мм, скорость до 80 км/ч и дальность стрельбы до 60 км.
- Достижения Украины в области производства военной техники демонстрируют возможности страны и ее потенциал в сфере оборонной промышленности.
Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц
Стоит отметить, что это рекордный мировой показатель, поскольку нет других производителей, производящих с такими темпами.
К примеру, французы лишь планируют выйти на темп производства восьми единиц САУ "Цезарь" в месяц.
САУ "Богдана": что известно
САУ "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки составляет 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.
Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный, а в 2023 году официально приняли на вооружение Вооруженных Сил.
Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен объявил, что в Вооруженные силы Украины уже передали 18 артиллерийских установок "Богдана", разработанных за два месяца. Их производство в июле профинансировала Дания.
Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.
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