Это рекорд. Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что Украина производит уже около 20 САУ "Богдана" в месяц.

Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц

Нужно брать на себя ответственность и реализовывать возможности, которые у нас есть. В настоящее время Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц, — отметил Рябых. Поделиться

Стоит отметить, что это рекордный мировой показатель, поскольку нет других производителей, производящих с такими темпами.

К примеру, французы лишь планируют выйти на темп производства восьми единиц САУ "Цезарь" в месяц.

САУ "Богдана"

САУ "Богдана": что известно

САУ "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки составляет 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.

Она вмещает до 5 членов экипажа, имеет максимальную скорость до 80 км/ч и максимальную дальность стрельбы до 60 км. Поделиться

Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный, а в 2023 году официально приняли на вооружение Вооруженных Сил.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен объявил, что в Вооруженные силы Украины уже передали 18 артиллерийских установок "Богдана", разработанных за два месяца. Их производство в июле профинансировала Дания.

Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября.