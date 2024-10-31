Це рекорд. Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць
Категорія
Україна
Дата публікації

Це рекорд. Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць

САУ "Богдана"
Read in English
Джерело:  Еспресо

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць.

Головні тези:

  • Україна виробляє майже 20 самохідних артилерійських установок “Богдана” на місяць, що є рекордним світовим показником.
  • САУ “Богдана” має калібр 155 мм відповідно до стандартів НАТО, може розвивати швидкість до 80 км/год та стріляти на відстань до 60 км.
  • У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний та у 2023 році була прийнята на озброєння Збройних Сил України.

Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць

Потрібно брати на себе відповідальність і реалізовувати можливості, які у нас є. Наразі Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць, — зауважив Рябих.

Варто зазначити, що це рекордний світовий показник, оскільки немає інших виробників, які виготовляють з такими темпами.

Наприклад, французи лише планують вийти на темп виробництва восьми одиниць САУ "Цезар" на місяць.

САУ “Богдана”

САУ "Богдана": що відомо

САУ "Богдана" — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км.

Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія.

Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня.

Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення українським виробникам на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним Силам.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська зброя. Модернізована САУ "Богдана" вже працює на фронті
NAUDI
САУ Богдана
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український ОПК щомісяця виробляє по 8 САУ "Богдана" — NYT
САУ "Богдана"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія замовила партію САУ "Богдана" для ЗСУ
САУ Богдана

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?