Це рекорд. Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць.
Головні тези:
- Україна виробляє майже 20 самохідних артилерійських установок “Богдана” на місяць, що є рекордним світовим показником.
- САУ “Богдана” має калібр 155 мм відповідно до стандартів НАТО, може розвивати швидкість до 80 км/год та стріляти на відстань до 60 км.
- У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний та у 2023 році була прийнята на озброєння Збройних Сил України.
Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць
Варто зазначити, що це рекордний світовий показник, оскільки немає інших виробників, які виготовляють з такими темпами.
Наприклад, французи лише планують вийти на темп виробництва восьми одиниць САУ "Цезар" на місяць.
САУ "Богдана": що відомо
САУ "Богдана" — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.
Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.
Про це він заявив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня.
Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення українським виробникам на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним Силам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-