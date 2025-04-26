Технологічний прорив. Україна виробляє понад 30 САУ «Богдана» на місяць

Місячне виробництво української колісної самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана» сягнуло 36 одиниць на місяць. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Army Technology.

Україна виробляє понад 30 САУ «Богдана» на місяць

Хоча Агентство оборонних закупівель надало лише цифру “понад 20” систем “Богдана” на місяць, інше джерело повідомило Army Technology, що вже постачається до 36 систем за цей час.

Серійне виробництво вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» розпочалося на початку 2023 року. З того часу було створено принаймні 5 версій цієї САУ, використовуючи різні шасі та конфігурацію кабіни.

Вже у травні 2024 року було оголошено про темпи виробництва 10 самохідних гаубиць «Богдана» на місяць. А наприкінці жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив, що за місяць Україна виробляє до 20 самохідних колісних артилерійських установок «Богдана».

Наприкінці березня 2025 року, згідно із заявою представника заводу-виробника для журналістів, виробництво сягнуло «20 і більше» машин на місяць.

При цьому, за словами виробника, для того, аби убезпечити виробництво, його було розосереджено по декількох різних локаціях, у тому числі за кордоном. Також було впроваджено дублювання виробництва — жодна деталь не виготовляється лише в одному місці. Це було зроблено для того, аби навіть при ураженні конкретного виробничого майданчика процес виробництва не зупинявся.

Вартість однієї української САУ коливається в діапазоні 2,3 — 2,8 млн євро. Ймовірно, ціна залежить від того, яке саме шасі використовується для конкретної САУ. Поширити

За інформацією Арсена Жумаділова — директора Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони, виробництво понад 85 відсотків деталей, необхідних для САУ «Богдана», здійснюється в Україні. І очікується, що до кінця 2025 року ця цифра зросте до 95 відсотків.

Українські артилеристи в цілому хвалять САУ за високу точність та гарний ресурс ствола. За їхніми словами, вони можуть здійснювати 7–8 тисяч пострілів з артустановки без значної втрати точності. Окрім того, за їхніми словами, точність стрільби навіть вища, аніж у західних артилерійських систем. Проте артилерійська установка вже ще має проблеми з надійністю окремих вузлів, зокрема досилача.

САУ «Богдана»

САУ «Богдана» вже надійшла на озброєння принаймні 18 бригад Сил Оборони України — зокрема, артилеристів сухопутних військ, морпіхів, нацгвардії та навіть зведеної бригади Нацполіції. Також вона була помічена на озброєнні спецпідрозділів ГУР.