Технологічний прорив. Україна виробляє понад 30 САУ «Богдана» на місяць
Категорія
Технології
Дата публікації

Технологічний прорив. Україна виробляє понад 30 САУ «Богдана» на місяць

САУ
Джерело:  Мілітарний

Місячне виробництво української колісної самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана» сягнуло 36 одиниць на місяць. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Army Technology.

Головні тези:

  • Серійне виробництво вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» розпочалося на початку 2023 року.
  • Вже постачається до ЗСУ до 36 систем на місяць.

Україна виробляє понад 30 САУ «Богдана» на місяць

Хоча Агентство оборонних закупівель надало лише цифру “понад 20” систем “Богдана” на місяць, інше джерело повідомило Army Technology, що вже постачається до 36 систем за цей час.

Серійне виробництво вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» розпочалося на початку 2023 року. З того часу було створено принаймні 5 версій цієї САУ, використовуючи різні шасі та конфігурацію кабіни.

Вже у травні 2024 року було оголошено про темпи виробництва 10 самохідних гаубиць «Богдана» на місяць. А наприкінці жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив, що за місяць Україна виробляє до 20 самохідних колісних артилерійських установок «Богдана».

Наприкінці березня 2025 року, згідно із заявою представника заводу-виробника для журналістів, виробництво сягнуло «20 і більше» машин на місяць.

При цьому, за словами виробника, для того, аби убезпечити виробництво, його було розосереджено по декількох різних локаціях, у тому числі за кордоном. Також було впроваджено дублювання виробництва — жодна деталь не виготовляється лише в одному місці. Це було зроблено для того, аби навіть при ураженні конкретного виробничого майданчика процес виробництва не зупинявся.

Вартість однієї української САУ коливається в діапазоні 2,3 — 2,8 млн євро. Ймовірно, ціна залежить від того, яке саме шасі використовується для конкретної САУ.

За інформацією Арсена Жумаділова — директора Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони, виробництво понад 85 відсотків деталей, необхідних для САУ «Богдана», здійснюється в Україні. І очікується, що до кінця 2025 року ця цифра зросте до 95 відсотків.

Українські артилеристи в цілому хвалять САУ за високу точність та гарний ресурс ствола. За їхніми словами, вони можуть здійснювати 7–8 тисяч пострілів з артустановки без значної втрати точності. Окрім того, за їхніми словами, точність стрільби навіть вища, аніж у західних артилерійських систем. Проте артилерійська установка вже ще має проблеми з надійністю окремих вузлів, зокрема досилача.

САУ «Богдана»

САУ «Богдана» вже надійшла на озброєння принаймні 18 бригад Сил Оборони України — зокрема, артилеристів сухопутних військ, морпіхів, нацгвардії та навіть зведеної бригади Нацполіції. Також вона була помічена на озброєнні спецпідрозділів ГУР.

До війська також вже надійшла перша причіпна гармата «Богдана-Б», якою озброїли 47 артилерійську бригаду. Прототип якої був публічно представлений наприкінці минулого року. Зараз «Богдана-Б» використовує лафет від радянської гармати «Гиацинт-Б». Це обумовлено потребою швидкої розробки, однак до кінця 2025 року вона отримає новий лафет.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український ОПК щомісяця виробляє по 8 САУ "Богдана" — NYT
САУ "Богдана"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія замовила партію САУ "Богдана" для ЗСУ
САУ Богдана
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це рекорд. Україна виробляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць
САУ "Богдана"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?