The Hardkiss представили сингл Crush из нового альбома — видео

Группа The Hardkiss представила новую англоязычную песню Crush, в которой музыканты вернулись к альтернативному звучанию. Композиция стала первой из будущего альбома, который выйдет в 2026 году.

The Hardkiss выпустили сингл Crush

Новый сингл Crush возвращает слушателя к альтернативному звучанию группы и описывает новый стилистический вектор творчества The Hardkiss.

При этом сохраняется сочетание агрессивной и насыщенной энергией музыки с нежным и глубоким вокалом.

В команде отметили, что основная идея трека — передать ощущение тревоги, которая рождается из едва заметной искры, но постепенно превращается в настоящий пожар.

Это та опасность, которую сначала никто не воспринимает серьезно — пока она не приобретает такие масштабы, что обратного пути уже нет. И все, что нам остается, это принять и, возможно, даже полюбить эту боль. Поделиться

Crush — это первая работа по будущему полноформатному альбому, релиз которого запланирован на 2026 год. Альбом будет включать как англоязычные, так и украиноязычные композиции.