The Hardkiss представили сингл Crush из нового альбома — видео

Группа The Hardkiss представила новую англоязычную песню Crush, в которой музыканты вернулись к альтернативному звучанию. Композиция стала первой из будущего альбома, который выйдет в 2026 году.
Главные тезисы
- Новый сингл Crush от The Hardkiss стал первой песней из будущего альбома, планируемого на 2026 год.
- Композиция передает чувство тревоги, превращающееся в настоящий пожар, сочетая агрессивную музыку с нежным вокалом.
- Crush отражает альтернативный стиль группы и показывает ее новые стилистические направления.
The Hardkiss выпустили сингл Crush
Новый сингл Crush возвращает слушателя к альтернативному звучанию группы и описывает новый стилистический вектор творчества The Hardkiss.
При этом сохраняется сочетание агрессивной и насыщенной энергией музыки с нежным и глубоким вокалом.
В команде отметили, что основная идея трека — передать ощущение тревоги, которая рождается из едва заметной искры, но постепенно превращается в настоящий пожар.
Crush — это первая работа по будущему полноформатному альбому, релиз которого запланирован на 2026 год. Альбом будет включать как англоязычные, так и украиноязычные композиции.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-