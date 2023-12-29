В The Hardkiss отреагировали на слухи о разводе Юлии Саниной с мужем

Недавно сеть взбудоражила информация о том, что лидеры украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко оказались на грани развода. Представитель коллектива уже прокомментировал эти слухи.

Слухи о разводе Юлии Саниной и Вала Бебко: последние подробности

Информацию о возможном разводе звездной пары первым распространил блогер Богдан Беспалов.

Согласно его данным, фронтвумен группы Юлия Санина и креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко снова столкнулись с серьезным кризисом в отношениях, который, вероятнее всего, станет концом их истории любви.

Откуда у него такая информация – блогер не объяснил.

Однако журналисты ему поверили, ведь Санина несколько лет назад откровенно признавалась, что кризисы в их паре действительно были.

Певица также рассказывала, что она очень ревнивая.

Недавно информацию о возможном разводе решил прокомментировать представитель The Hardkiss Егора Кирьянов.

Сегодня нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии, – лаконично отметил он. Поделиться

Что известно об истории любви Юлии Саниной и Вала Бебко

Будущие артисты познакомились в 2009 году, когда Юлия брала интервью у Вала. Тогда они начали романтические отношения.

Уже через пол года Бебко сделал предложение любимой.

Свадьбу пара отыграла 4 сентября 2011 года.

21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился первенец – сын Даниил.

Что важно понимать, рок-группа The Hardkiss — общий творческий проект Вала и Юлии.