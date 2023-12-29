У The Hardkiss відреагували на чутки про розлучення Юлії Саніної з чоловіком

Нещодавно мережу збурила інформація про те, що лідери українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Вал Бебко опинилися на межі розлучення. Представник колективу уже прокоментував ці чутки.

Чутки про розлучення Юлії Саніної та Вала Бебко: останні подробиці

Інформацію про можливе розлучення зіркової пари першим поширив блогер Богдан Беспалов.

Згідно з його даними, фронтвумен гурту Юлія Саніна та креативний продюсер і гітарист The Hardkiss Вал Бебко знову стикнулися з серйозною кризою у стосунках, яка, найімовірніше, все-таки стане кінцем їхньої історії кохання.

Звідки у нього така інформація — блогер не пояснив.

Однак журналісти йому повірили, адже Саніна декілька років тому відверто зізнавалася, що кризи у їхній парі дійсно були.

Співака також розповідала, що вона вкрай ревнива.

Нещодавно інформацію про можливе розлучення вирішив прокоментувати представник The Hardkiss Єгора Кир'янов.

Cьогодні немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії, - лаконічно зазначив він. Поширити

Що відомо про історію кохання Юлії Саніної та Вала Бебка

Майбутні артисти познайомилися у 2009 році, коли Юлія брала інтерв’ю у Вала. Тоді ж вони розпочали романтичні стосунки.

Уже через пів року Бебко освідчився коханій.

Весілля пара відгуляла 4 вересня 2011 року.

21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився первісток – син Данило.

Що важливо розуміти, рок-гурт The Hardkiss — спільний творчий проєкт Вала та Юлії.