The Hardkiss представили сингл Crush з нового альбому — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

The Hardkiss представили сингл Crush з нового альбому — відео

The Hardkiss
Джерело:  online.ua

Гурт The Hardkiss презентував нову англомовну пісню Crush, в якій музиканти повернулися до альтернативного звучання. Композиція стала першою з майбутнього альбому, що вийде у 2026 році.

Головні тези:

  • Новий сингл Crush від The Hardkiss є першою роботою з майбутнього повноформатного альбому.
  • Трек передає відчуття тривоги, яке поступово перетворюється на справжню пожежу, відзначається поєднанням агресивної музики та ніжного вокалу.
  • Композиція Crush зберігає альтернативний стиль гурту та вказує на нові стилістичні напрями творчості The Hardkiss.

The Hardkiss випустили сингл Crush

Новий сингл Crush повертає слухача до альтернативного звучання гурту та окреслює новий стилістичний вектор творчості The Hardkiss.

При цьому зберігається поєднання агресивної та насиченої енергією музики з ніжним і глибоким вокалом.

У команді зазначили, що основна ідея треку — передати відчуття тривоги, яка народжується з ледь помітної іскри, але поступово перетворюється на справжню пожежу.

Це та небезпека, яку спочатку ніхто не сприймає серйозно — аж поки вона не набуває таких масштабів, що зворотного шляху вже немає. І все, що нам залишається, — це прийняти й, можливо, навіть полюбити цей біль.

Crush — це перша робота з майбутнього повноформатного альбому, реліз якого запланований на 2026 рік. Альбом включатиме як англомовні, так і україномовні композиції.

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