The Hardkiss представили сингл Crush з нового альбому — відео

Гурт The Hardkiss презентував нову англомовну пісню Crush, в якій музиканти повернулися до альтернативного звучання. Композиція стала першою з майбутнього альбому, що вийде у 2026 році.

The Hardkiss випустили сингл Crush

Новий сингл Crush повертає слухача до альтернативного звучання гурту та окреслює новий стилістичний вектор творчості The Hardkiss.

При цьому зберігається поєднання агресивної та насиченої енергією музики з ніжним і глибоким вокалом.

У команді зазначили, що основна ідея треку — передати відчуття тривоги, яка народжується з ледь помітної іскри, але поступово перетворюється на справжню пожежу.

Це та небезпека, яку спочатку ніхто не сприймає серйозно — аж поки вона не набуває таких масштабів, що зворотного шляху вже немає. І все, що нам залишається, — це прийняти й, можливо, навіть полюбити цей біль. Поширити

Crush — це перша робота з майбутнього повноформатного альбому, реліз якого запланований на 2026 рік. Альбом включатиме як англомовні, так і україномовні композиції.