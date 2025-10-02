"Тихая пандемия". Распространение супербактерий стало угрозой для человечества
"Тихая пандемия". Распространение супербактерий стало угрозой для человечества

бактерии
Источник:  The Telegraph

Из-за устойчивого к антибиотикам иммунитета тысячи людей умирают в результате бактериальных инфекций, а новые антибиотики разрабатываются слишком медленно, чтобы успевать за стремительным распространением супербактерий. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Главные тезисы

  • Устойчивость к антибиотикам стала угрозой для человечества, приводя к смертям от бактериальных инфекций.
  • Разработка новых препаратов не успевает догонять стремительное распространение супербактерий.
  • Антимикробная резистентность чаще всего возникает из-за нерационального применения антибиотиков, что создает.

В будущем количество жертв "тихой пандемии" будет только расти

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество антибактериальных препаратов, находящихся в стадии разработки, уменьшилось с 97 до 90. Это касается как новых лекарств, так и экспериментальных методов, например фаговой терапии. При этом часть предложений была снята с клинических испытаний из-за недостаточной эффективности.

По словам исследователей, антимикробная резистентность, то есть иммунитет человека, невосприимчивость к любым факторам внешнего воздействия, возникает в основном из-за чрезмерного применения антибиотиков. В таком случае патогены приобретают способность противостоять препаратам, предназначенным для их уничтожения. Таким образом, лечение инфекций становится все более сложным или даже невозможным.

Самым распространенным возбудителем, устойчивым к лекарствам в Британии, является метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) — известная "больничная" супербактерия. В 2021 году она повлекла за собой 130 тысяч смертей в стране — вдвое больше, чем в 1990-м.

В статье говорится: из 90 потенциальных средств против резистентных инфекций, которые проходят клинические испытания, только 15 считают "инновационными" — то есть это совершенно новые препараты или методы лечения. Большинство других являются модификациями или комбинациями уже известных антибиотиков, ранее не показавших должной эффективности против устойчивых бактерий.

Система разработки сталкивается с двойным кризисом — нехваткой препаратов и нехваткой инноваций. При этом относительно 10 из 15 "инновационных" антибиотиков не хватает данных, подтверждающих отсутствие перекрестной резистентности — когда устойчивость к одному препарату снижает эффективность другого.

Специалисты отмечают, что искусственный интеллект (AI) может коренным образом изменить процесс разработки новых классов антибиотиков и стать ключевым инструментом в борьбе с антимикробной резистентностью.

Так, в августе ученые Массачусетского технологического института с помощью генеративного AI создали два новых антибиотика, направленных против гонореи и MRSA. В то же время довести эти разработки до клинических испытаний сложно прежде всего из-за отсутствия достаточного финансирования.

В прошлом году ВОЗ обнародовала список из 24 "приоритетных" бактериальных патогенов, уже продемонстрировавших устойчивость к распространенным антибиотикам, в частности пенициллину, ванкомицину и ампициллину. Организация призвала государственный и частный секторы приобщиться к решению проблемы "сломанного рынка" разработки антибиотиков, ведь нынешние исследования не успевают за ростом резистентности.

Явление уже получило название "тихая пандемия", которая ежегодно становится причиной более миллиона смертей в мире. По прогнозам исследователей, к 2050 году количество может вырасти почти вдвое — до 1,9 миллиона, ведь возбудители приобретают устойчивость все быстрее.

