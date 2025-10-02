"Тиха пандемія". Поширенння супербактерій стало загрозою для людства

Через стійкий до антибіотиків імунітет тисячі людей помирають внаслідок бактеріальних інфекцій, а нові антибіотики розробляються занадто повільно, щоб встигати за стрімким поширенням супербактерій. Про це йдеться у новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У майбутньому кількість жертв "тихої пандемії" лише зростатиме

Зазначається, що у порівнянні з 2023 роком кількість антибактеріальних препаратів, які перебувають у стадії розробки, зменшилася з 97 до 90. Це стосується як нових ліків, так і експериментальних методів, наприклад фагової терапії. При цьому, частину пропозицій було знято з клінічних випробувань через недостатню ефективність.

За словами дослідників, антимікробна резистентність, тобто імунітет людини, несприйнятливість до будь-яких факторів зовнішнього впливу, виникає здебільшого через надмірне застосування антибіотиків. У такому випадку патогени набувають здатності протистояти препаратам, призначеним для їхнього знищення. Таким чином, лікування інфекцій стає дедалі складнішим або навіть неможливим.

Найпоширенішим збудником, стійким до ліків у Британії є метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA) — відома "лікарняна" супербактерія. У 2021 році вона спричинила у країні 130 тисяч смертей — удвічі більше, ніж у 1990-му.

У статті йдеться: із 90 потенційних засобів проти резистентних інфекцій, що нині проходять клінічні випробування, лише 15 вважають "інноваційними" — тобто це абсолютно нові препарати чи методи лікування. Більшість інших є модифікаціями або комбінаціями вже відомих антибіотиків, які раніше не показали належної ефективності проти стійких бактерій.

Система розробки стикається з подвійною кризою — нестачею препаратів і браком інновацій. При цьому щодо 10 із 15 "інноваційних" антибіотиків бракує даних, які підтверджували б відсутність перехресної резистентності — коли стійкість до одного препарату знижує ефективність іншого.

Фахівці наголошують, що штучний інтелект (AI) може докорінно змінити процес розробки нових класів антибіотиків і стати ключовим інструментом у боротьбі з антимікробною резистентністю.

Так, у серпні вчені Массачусетського технологічного інституту за допомогою генеративного AI створила два нові антибіотики, спрямовані проти гонореї та MRSA. Водночас довести ці розробки до клінічних випробувань складно насамперед через відсутність достатнього фінансування.

Минулого року ВООЗ оприлюднила список із 24 "пріоритетних" бактеріальних патогенів, що вже продемонстрували стійкість до поширених антибіотиків, зокрема пеніциліну, ванкоміцину та ампіциліну. Організація закликала державний і приватний сектори долучитися до розв'язання проблеми "зламаного ринку" розробки антибіотиків, адже нинішні дослідження не встигають за зростанням резистентності.

Явище вже отримало назву "тиха пандемія", яка щороку стає причиною понад мільйона смертей у світі. За прогнозами дослідників, до 2050 року кількість може зрости майже вдвічі — до 1,9 мільйона, адже збудники набувають стійкості дедалі швидше.