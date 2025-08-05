Tony Tonite и Воздушные силы ВСУ покоряют сеть клипом на трек "Соколы" — видео

Украинский музыкант и продюсер Tony Tonite совместно с Воздушными силами ВСУ представили видеоработу на трек "Соколы". За считанные дни клип на композицию собрал тысячи просмотров и много одобрительных отзывов от украинских слушателей.

Клип на трек “Соколы” уже в сети

Яркую видеоработу на композицию “Соколы” Tony Tonite создали благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Управлением коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.

Следует обратить внимание на то, что основная часть клипа снята на одном из действующих военных аэродромов Украины.

Главная роль досталась боевому пилоту — подполковнику Ивану Смеречанскому с позывным «Смерека», ныне защищающему украинское небо.

Кроме того, указано, что режиссером проекта стал Иван Кваша.

В первую очередь хочу поблагодарить Командование Воздушных Сил за такое доверие! Это большая честь для меня — в такие героические времена стоять бок о бок с титанами нашего неба. Этот проект – уважение нашим воинам, символ нашего национального единства и память о героизме и стойкости сыновей украинской земли. Хочу пожелать нашим Соколам легкого полета и чистого неба над Украиной! Слава нашим Героям! Tony Tonite Украинский музыкант и продюсер

Успешную реализацию проекта также прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он обращает внимание на то, что музыка – это действительно мощный инструмент, который проникает в сердце и меняет нарратив.

Эта работа с артистом Tony Tonite позволяет нам показать героев нашего времени молодому поколению — на языке, который оно хорошо понимает и ценит. Теперь песня "Соколы" всегда будет рядом с нами — и в небе, и на земле, — подчеркнул Юрий Игнат. Поделиться

Как отметил режиссер клипа Иван Кваша, для него это была действительно особенная работа.

Он стремился передать не только силу и техническую мощь авиации, но и внутреннюю тишину и глубину тех, кто каждый день смотрит на мир с неба.

Это не просто видео — это эмоциональное посвящение тем, кто рискует жизнью ради нашего спокойствия. Поделиться