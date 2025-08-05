Tony Tonite и Воздушные силы ВСУ покоряют сеть клипом на трек "Соколы" — видео

Украинский музыкант и продюсер Tony Tonite совместно с Воздушными силами ВСУ представили видеоработу на трек "Соколы". За считанные дни клип на композицию собрал тысячи просмотров и много одобрительных отзывов от украинских слушателей.
Главные тезисы
- Главную роль в клипе исполнил украинский боевой — подполковник Иван Смеречанский, позывной "Смерека".
- Проект создан в целях популяризации Воздушных Сил Украины.
Клип на трек “Соколы” уже в сети
Яркую видеоработу на композицию “Соколы” Tony Tonite создали благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Управлением коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.
Следует обратить внимание на то, что основная часть клипа снята на одном из действующих военных аэродромов Украины.
Главная роль досталась боевому пилоту — подполковнику Ивану Смеречанскому с позывным «Смерека», ныне защищающему украинское небо.
Кроме того, указано, что режиссером проекта стал Иван Кваша.
Успешную реализацию проекта также прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Он обращает внимание на то, что музыка – это действительно мощный инструмент, который проникает в сердце и меняет нарратив.
Как отметил режиссер клипа Иван Кваша, для него это была действительно особенная работа.
Он стремился передать не только силу и техническую мощь авиации, но и внутреннюю тишину и глубину тех, кто каждый день смотрит на мир с неба.
Главная цель этого проекта – популяризация авиации Воздушных Сил, усиление патриотического духа в обществе и привлечение международного внимания к мужеству украинских пилотов.
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