Tony Tonite й Повітряні сили ЗСУ підкорюють мережу кліпом на трек "Соколи" — відео

Український музикант і продюсер Tony Tonite та Повітряні сили ЗСУ представили спільну відеороботу на трек “Соколи”. За лічені дні кліп на композицію зібрав тисячі переглядів, а також багато схвальних відгуків від українських слухачів.

Кліп на трек “Соколи” уже в мережі

Яскраву відеороботу на композицію “Соколи” Tony Tonite створили завдяки підтримці й тісній співпраці з Управлінням комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Варто звернути увагу на те, що основна частина кліпу знята на одному з діючих військових аеродромів України.

Головна роль дісталася бойовому пілоту — підполковнику Івану Смеречанському з позивним “Смерека”, який нині боронить українське небо.

Окрім того, наголошується, що режисером проєкту став Іван Кваша.

Насамперед хочу подякувати Командуванню Повітряних Сил за таку довіру! То є велика честь для мене — в такі героїчні часи стояти пліч-о-пліч з титанами нашего неба. Цей проєкт — шана нашим воїнам, символ нашої національної єдності та памʼять про героїзм та стійкість синів української землі. Хочу побажати нашим Соколам легкого польоту та чистого неба над Україною!Слава нашим Героям! Tony Tonite Український музикант і продюсер

Успішну реалізацію проєкту також прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він звертає увагу на те, що музика — це дійсно потужний інструмент, який проникає в серце і змінює наратив.

Ця робота із артистом Tony Tonite, дозволяє нам показати героїв нашого часу молодому поколінню — мовою, яку воно добре розуміє й цінує. Відтепер пісня “Соколи” завжди буде поруч з нами — і в небі, і на землі, — наголосив Юрій Ігнат. Поширити

Як зазначив режисер кліпу Іван Кваша, для нього це була дійсно особлива робота.

Він мав на меті передати не лише силу та технічну міць авіації, а й внутрішню тишу та глибину тих, хто щодня дивиться на світ із неба.

Це не просто відео — це емоційне посвячення тим, хто ризикує життям заради нашого спокою. Я щиро вдячний Повітряним Силам за довіру та відкритість до мистецтва, — додав Іван Кваша. Поширити