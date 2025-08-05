Tony Tonite й Повітряні сили ЗСУ підкорюють мережу кліпом на трек "Соколи" — відео

Український музикант і продюсер Tony Tonite та Повітряні сили ЗСУ представили спільну відеороботу на трек “Соколи”. За лічені дні кліп на композицію зібрав тисячі переглядів, а також багато схвальних відгуків від українських слухачів.
Головні тези:
- Головну роль у кліпі виконав український бойовий пілот — підполковник Іван Смеречанський, позивний “Смерека”.
- Проєкт створений з метою популяризації Повітряних Сил України.
Кліп на трек “Соколи” уже в мережі
Яскраву відеороботу на композицію “Соколи” Tony Tonite створили завдяки підтримці й тісній співпраці з Управлінням комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Варто звернути увагу на те, що основна частина кліпу знята на одному з діючих військових аеродромів України.
Головна роль дісталася бойовому пілоту — підполковнику Івану Смеречанському з позивним “Смерека”, який нині боронить українське небо.
Окрім того, наголошується, що режисером проєкту став Іван Кваша.
Успішну реалізацію проєкту також прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він звертає увагу на те, що музика — це дійсно потужний інструмент, який проникає в серце і змінює наратив.
Як зазначив режисер кліпу Іван Кваша, для нього це була дійсно особлива робота.
Він мав на меті передати не лише силу та технічну міць авіації, а й внутрішню тишу та глибину тих, хто щодня дивиться на світ із неба.
Головна мета цього проєкту — популяризація авіації Повітряних Сил, посилення патріотичного духу в суспільстві та залучення міжнародної уваги до мужності українських пілотів.
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