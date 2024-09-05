Традиции, новаторство, наследие и разговоры о важном — как прошел Kyiv Design Week 2024

Начало осени в столице отметилось открытие сезона Kyiv Design Week 2024. Проект показал разностороннюю природу дизайна, привлекая более 10 локаций от партнеров и креативных бизнес-участников.

Как прошел Kyiv Design Week 2024

Показать живую традицию

Одним из векторов, в котором работал Kyiv Design Week, была работа с традициями и наследием в разных ее формах и состояниях. Этот замысел воплотился в проекте CozyWeek, состоявшемся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

За цель организаторы недели вместе с архитектором Сашей Столовым и общиной Козиевки приняли презентацию живой традиции, которая ценна не только как наследие прошлых поколений, но и как актуальный инструмент перемен современных городов в пользу человека и общества.

Очень хочется из-за события CozyWeek донести в чем же потенциал счастья городов Украины. Что оно скрыто не столько в сомасштабности города к человеку, но и в готовности города становиться удобным пространством для бытового комфортного взаимодействия. По моему мнению, именно общественная составляющая концепции развития городов важнейшая, чтобы Украина имела перспективу на устойчивое развитие. Поделиться

На CozyWeek мы показали на практике, как это — побуждать структуру к ежедневному, органическому, комфортному, бытовому сплачиванию, которое за определенное время имеет силу создать общину, а впоследствии и местную оптовую идентичность. Этот процесс продолжается в продуцировании нематериального культурного наследия, которое, собственно, не является прошлым, как мы привыкли считать, а тем, что мы имеем сейчас, благодаря прошлому. Нематериальное наследие — наше ценностное и важное — всегда живее всех живых — заключает событие архитектор Саша Столовой. Поделиться

Гости музея приняли участие в мазании исторического дома и росписи скамеечки, пели народные песни под скирдование копны сена, узнали козиевские гнева и изготовление традиционной фурнитуры в кузнице. Через встречу с традицией проект показал, что идентичность малых общин важна, а такой способ презентации должен стать примером механизма развития других регионов и любви к собственному наследию.

Говорить о важном

Kyiv Design Week также сосредоточился на обсуждении важных тем по измерению культуры и коммуникации, а также серьезной просветительской деятельности. В рамках программы в пространстве Kooperativ состоялась дискуссия «Точки соприкосновения» под кураторством Eter Agency, в ходе которой представители креативной индустрии рассматривали новые подходы в коммуникационных и новостных стратегиях.

К дискуссии присоединились: Анастасия Белецкая — куратор Kyiv Design Week, Вероника Селега — СЕО креативного агентства Bickerstaff.734, Анастасия Серга — PR специалист по глобальным коммуникациям, Ukrainian PR, Валентин Панюта — Co-Founder и CEO агентства HyperNormal Лапенко — CEO Eter Agency, а также иностранные гости: Доминик Синьорини Кироянаги — автор проекта Crossing Kyiv, Габриэла Кикерио — Co-Founder, директор фестиваля Zurich Design Weeks.

Спикеры вместе с гостями искали ответы на вопросы, касающиеся коммуникации войны в Украине на иностранные аудитории, рабочих и неэффективных инструментов и роли культуры в этом процессе. А также знатоки делились собственными кейсами, которые привлекали внимание мира к нашим месседжам и обсуждали, как адаптировать их к новым условиям.

Валентин Панюта отметил важность исследования особенностей аудитории, на которую целится сообщение.

Мы изучали американскую аудиторию. Поняли, что милитарный контент для США может сработать и на Колумбию или Мексику. Однако он совсем не эффективен для Аргентины, Бразилии или Боливии. Поскольку военная тематика ассоциируется в их обществе с путчами, переворотами, поэтому глорификация войны — плохая стратегия для этого сегмента аудитории. Поделиться

Неделя дизайна также обеспечила обширную обучающую программу, сотрудничая с главными культурными и образовательными институтами столицы. Например, в Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука организовали Лекторий Бойчука — серию лекций на тему искусства, дизайна и моды.

Исследовать потенциал украинского ремесленничества и искусства народных художественных промыслов

Одним из важных элементов Kyiv Design Week стала инсталляция «Этот день настал» в книжном магазине СМЫСЛ.

Она объединила работы 22 мастеров традиционного ремесла и народных художественных промыслов, объединивших наследие и современный контекст. Своеобразным мостом между разными эпохами украинской культуры стал стол-путь 10 метров в длину, сформированный золотой соломой. На нем куратор Анастасия Белецкая и декоратор Ирина Бойченко собрали изделия представителей народных художественных промыслов и дизайнеров, которые продолжают и переосмысливают украинский современный этноромантический стиль.

Атмосферу щедрости и благосостояния украинской деревни дополняли обереги и крупномасштабные штучки, золотой фон обоев ручной росписи, дизайнерские торшеры и подвесные светильники. Таким образом, установка должна была побуждать не только исследовать глубоко крафтовые техники, но и способствовать их сохранению, поддержке и развитию мастеров и мастеров, художников и художниц, которые создают продукты с высокой добавленной стоимостью. Поделиться

Открытие инсталляции было посвящено встрече с издателями, авторами и героями издания «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиционные ремесла в современном исполнении».

А познакомиться поближе с традиционными ремеслами гости события могли на мастер-классах и воркшопах от различных мастерских, привлеченных к ряду событий Kyiv Design Week 2024.

Заглянуть в будущее

Инсталляция «Дизайн Свободы», которая разместилась на главной локации показов Ukrainian Fashion Week SS25, стала символом силы украинского дизайна и его создателей, несмотря ни на что остающихся новаторами.

Это считывалось даже в пространстве, для создания которого использовали металлическую конструкцию военной палатки, одновременно служившей своеобразной защитой и напоминавшей о реальности, в которой творится дизайн.

В то же время, этот проект Kyiv Design Week является свидетельством глубокой связи новых мастеров с украинской культурой.

В «Дизайне Свободы» приняли участие 47 украинских дизайнеров, художников, керамистов и мастеров, которые были размещены по логике трендов и сквозь разные состояния: «Эволюция крафта» — Состояние Вне времени, «Дизайн — Мода — Искусство» — Состояние. Дизайн во время Войны» — Состояние Устойчивости.

Так, около тысячи гостей UFW SS25 и KDW 2024 имели возможность познакомиться с проектом и работами многих брендов, таких как VOZIANOV, Kachorovska, ZAVOD, FURN Object, GAEVA, YaKUSH, DIZA, DONNA, SOLOMIA RCS, MAPICO, Pink GentleCloud крафтовых мастерских Medovi Svichky, Guculiya, SHABALTAS, работами художниц Олеси Драшкабы, Анастасии Пасечник, работами студентов UFEG и Schooll Art x Craft, проекты-исследования от: Александры Руденко (естественные красители для тканей), Лидии Колченко (цветочная бумага), Анны природа материальности — веревки из растений).

На локации также были: «Время слышит нас» — новая лимитированная серия часов RW01 Gamlet, выпущенная компанией ZAVOD на базе ее бренда RIDER1991 в коллаборации со стрит-арт художником Гамлетом Зиньковским, дизайн для военных от Malva Ammunition, дрон-камикадзе, которые вместе командой волонтеров и дизайнеров собирает предметный дизайнер Владимир Каралюс. В библиотеку Kyiv Design Week попали книги от: ist publishing x spiilka, MacPaw, ArtHuss, CREATIVE PUBLISHING, Projector Publishing.

Подсветить то, что исчезает

В рамках Kyiv Design Week 2024, в партнерстве с БЦ Торонто Киев, художник Николай Каблука и команда Kabluka Light and Digital Sculpture x Expolight пролили свет на Костел Святого Николая.

С 28 августа по 1 сентября киевляне и гости города имели возможность увидеть инсталляцию Душа, которая благодаря специальному световому эффекту напоминает нематериальные краски. Главная цель такой художественной акции — привлечь внимание к памятнику архитектуры, нуждающейся в восстановлении и сохранении.

Kyiv Design Week 2024 удалось осуществить задуманное, оставив возможности для продолжения проекта и исследования важных тем на будущее.