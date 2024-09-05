Традиції, новаторство, спадщина і розмови про важливе — як пройшов Kyiv Design Week 2024

Як пройшов Kyiv Design Week 2024

Показати живу традицію

Одним з векторів, в якому працював Kyiv Design Week, була робота з традиціями й спадщиною в різних її формах і станах. Цей задум втілився у проєкті CozyWeek, що відбувся в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові.

За ціль організатори тижня разом з архітектором Сашком Столовим і громадою Козіївки взяли презентацію живої традиції, яка цінна не лише як спадщина минулих поколінь, а і як актуальний інструмент змін сучасних міст на користь людини та громади.

Дуже хочеться через подію CozyWeek донести в чому ж потенціал щастя міст України. Що воно сховане не стільки в співмасштабності міста до людини, а і в готовності міста ставати зручним простором для побутової комфортної взаємодії. На мою думку, саме громадотворча складова концепції розвитку міст є найважливішою, щоб Україна мала перспективу на сталий розвиток. Поширити

На CozyWeek ми показали на практиці, як це — спонукати структурою до щоденного, органічного, комфортного, побутового гуртування, яке за певний час має силу створити громаду, а згодом і місцеву гуртову ідентичність. Цей процес продовжується в продукуванні нематеріальної культурної спадщини, яка власне не є минулим, як ми звикли вважати, а тим, що ми маємо зараз, завдяки минулому. Нематеріальна спадщина — наше ціннісне і важливе — завжди живіше всіх живих — підсумовує подію архітектор Сашко Столовий. Поширити

Гості музею взяли участь в мазанні історичної хати та розписі ослінчика, поспівали народних пісень під скиртування копиці сіна, дізнались про козіївські гнічення та виготовлення традиційної фурнітури в кузні. Крізь зустріч з традицією проєкт показав, що ідентичність малих громад важлива, а такий спосіб презентації має стати прикладом механізму для розвитку інших регіонів та любові до власної спадщини.

Говорити про важливе

Kyiv Design Week також зосередився на обговоренні важливих тем у вимірі культури та комунікації, а також серйозній просвітницькій діяльності. В межах програми в просторі Kooperativ відбулася дискусія «Точки дотику» під кураторством Eter Agency, під час якої представники креативної індустрії розглядали нові підходи у комунікаційних та новинних стратегіях.

До дискусії долучились: Анастасія Білецька — кураторка Kyiv Design Week, Вероніка Селега — СЕО креативної агенції Bickerstaff.734, Анастасія Серга — PR спеціаліст з глобальних комунікацій, Ukrainian PR, Валентин Панюта — Co-Founder та CEO агенції HyperNormal, head of United24media, Альона Лапенко — CEO Eter Agency, а також іноземні гості: Домінік Сіньоріні Кіроянагі — авторка проєкту Crossing Kyiv, Габріела Кікеріо — Co-Founder, директор фестивалю Zurich Design Weeks.

Спікери разом з гостями шукали відповіді на питання, які стосувались комунікації війни в Україні на іноземні аудиторії, робочих і не ефективних інструментів, і ролі культури в цьому процесі. А також знавці ділилися власними кейсами, які привертали увагу світу до наших меседжів і обговорювали, як адаптувати їх до нових умов.

Валентин Панюта наголосив на важливості дослідження особливостей аудиторії, на яку цілиться повідомлення.

Ми вивчали американську аудиторію. Зрозуміли, що мілітарний контент для США може спрацювати й на Колумбію або ж Мексику. Проте він зовсім не ефективний для Аргентини, Бразилії чи Болівії. Оскільки військова тематика асоціюється в їхньому суспільстві із путчами, переворотами, тому глорифікація війни — погана стратегія для цього сегменту аудиторії. Поширити

Тиждень дизайну також забезпечив велику навчальну програму, співпрацюючи з головними культурними та освітніми інституціями столиці. Наприклад в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука організували Лекторій Бойчука — серію лекцій на тему мистецтва, дизайну та моди.

Дослідити потенціал українського ремісництва та мистецтва народних художніх промислів

Одним із важливих елементів Kyiv Design Week стала інсталяція «Цей день настав» у книгарні СЕНС.

Вона об’єднала роботи 22 майстрів традиційного ремесла та народних художніх промислів, що поєднали спадщину та сучасний контекст. Своєрідним мостом між різними епохами української культури став стіл-шлях 10 метрів завдовжки, сформований золотою соломою. На ньому кураторка Анастасія Білецька та декораторка Ірина Бойченко зібрали вироби представників народних художніх промислів та дизайнерів, які продовжують та переосмислюють український сучасний етноромантичний стиль.

Атмосферу щедрості та добробуту українського села доповнювали обереги та великомасштабні витинанки, золоте тло шпалер ручного розпису, дизайнерські торшери та підвісні світильники. В цей спосіб інсталяція мала спонукати не лише досліджувати глибоко крафтові техніки, а й сприяти їх збереженню, підтримці та розвитку майстрів та майстринь, митців та мисткинь, які створюють продукти з високою доданою вартістю. Поширити

Відкриття інсталяції було присвячено зустрічі з видавцями, авторами та героями видання «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла в сучасному виконанні».

А познайомитись ближче з традиційними ремеслами гості події могли на майстеркласах і воркшопах від різноманітних майстерень, які були залучені до низки подій Kyiv Design Week 2024.

Зазирнути в майбутнє

Інсталяція «Дизайн Свободи», яка розмістилась на головній локації показів Ukrainian Fashion Week SS25, стала символом сили українського дизайну та його творців, які попри все залишаються новаторами.

Це зчитувалось навіть в просторі, для створення якого використали металеву конструкцію військового намету, яка одночасно слугувала своєрідним захистом і нагадувала про реальність, в якій твориться дизайн.

Водночас цей проєкт Kyiv Design Week є свідченням глибокого зв’язку нових майстрів з українською культурою.

У «Дизайні Свободи» взяли участь 47 українських дизайнерів, художників, керамістів та майстрів, які були розміщені за логікою трендів і крізь різні стани: «Еволюція крафту» — Стан Поза часом, «Дизайн — Мода — Мистецтво» — Стан Наскрізь меж, «Дизайн під час Війни» — Стан Стійкості.

Так близько тисячі гостей UFW SS25 та KDW 2024 мали змогу познайомитись з проєктом та роботами багатьох брендів, як от VOZIANOV, Kachorovska, ZAVOD, FURN Object, GAEVA, YaKUSH, DIZA, DONNA, SOLOMIA RCS, MAPICO, Pink Gentle Clouds, Fayina Yerenburh та крафтових майстерень Medovi Svichky, Guculiya, SHABALTAS, роботами мисткинь Олесі Драшкаби, Анастасії Пасічник, роботами студентів UFEG та Schooll Art x Craft, проєкти-дослідження від: Олександри Руденко (природні барвники для тканин), Лідії Колченко (квітковий папір), Анни Костомарової (природа матеріальності — мотузки із рослин).

На локації також були: «Час чує нас» — нова лімітована серія годинників RW01 Gamlet, випущена компанією ZAVOD на базі її бренду RIDER1991 у колаборації зі стріт-арт художником Гамлетом Зіньківським, дизайн для військових від Malva Ammunition, дрон-камікадзе, які разом із командою волонтерів і дизайнерів збирає предметний дизайнер Володимир Каралюс. До бібліотеки Kyiv Design Week потрапили книги від: ist publishing x spiilka, MacPaw, ArtHuss, CREATIVE PUBLISHING, Projector Publishing.

Підсвітити те, що зникає

В межах Kyiv Design Week 2024, в партнерстві з БЦ Торонто Київ, митець Микола Каблука і команда Kabluka Light and Digital Sculpture х Expolight пролили світло на Костел Святого Миколая.

З 28 серпня до 1 вересня кияни та гості міста мали змогу побачити інсталяцію Душа, яка завдяки спеціальному світловому ефекту нагадує нематеріальні фарби. Головна мета такої мистецької акції — привернути увагу до памʼятки архітектури, яка потребує відновлення та збереження.

Kyiv Design Week 2024 вдалось здійснити задумане, водночас залишивши можливості для продовження проєкту та дослідження важливих тем на майбутнє.