Традиційна спадщина у сучасному виконанні: українське ремесло оживає на Kyiv Design Week

З 29 серпня по 4 вересня Kyiv Design Week запрошує дослідити традиційні українські ремесла в книгарні СЕНС на Хрещатику.

Книгарня СЕНС на Хрещатику та Kyiv Design Week презентують інсталяцію «Цей день настав»

Українське ремесло — це частина нашої культурної спадщини й жива історія, яка продовжує розвиватися в сучасних умовах. Переосмислюючи традиційні техніки та матеріали, нове покоління майстрів створює витончені роботи, які вдало поєднують минуле з сьогоденням.

Цей підхід перебуває в центрі уваги цьогорічного Kyiv Design Week, де митці представлять новий погляд на український крафт та роль дизайну в нашому житті.

Ми сприймаємо життя в людяності як найвищу цінність. Життєрадісність і життєзарадність — це стани, які не втрачають актуальність і важливість ще з давніх часів. Цією інсталяцією крізь дослідження давніх ремесел ми знаходимо і святкуємо щедру Українськість — один із фундаментальних сенсів нашого буття — коментує кураторка проекту Анастасія Білецька. Поширити

Дизайн та українські звичаї поєднала в собі інсталяція «Цей день настав», створена Kyiv Design Week разом із книгарнею СЕНС на Хрещатику.

Експозиція зібрала роботи 20 майстрів та майстерень традиційного ремесла та створила зв'язок взаємодії минулого, теперішнього та майбутнього.

Цією історією ми передаємо глибину і теплоту, з якими прийшли саме в це місце, в нашу країну. Експозиція розповість про найкраще літо у бабусі, про легкість, якої нам зараз не вистачає, про шлях поколінь, про бачення естетичного, свято життя щодень, — ділиться задумом декораторка артоб'єкта Ірина Бойченко. Поширити

Інсталяція — це стіл довжиною у десять метрів, на якому зібрані різноманітні роботи українських крафтярів, символи нашої культури у сучасному виконанні.

Серед них букатинська кераміка від майстрів Олекси та Людмили Альошкіних, які понад 40 років присвячують свою творчість відродженню каменотесного мистецького центру в Україні. А також традиційна випічка Слобожанщини від «Старий Одес», кам’яні свічники майстерні «ЖОРНА», гобелени ручного ткацтва SOLOMIA RCS, витинанки Дарії Альошкіної.

Учасники інсталяції: Guculiya, YaKUSH, MEDOVI SVICHKY, TAHHO ARTWALLS, TASHA ORO, Майстерня ЖОРНА Archaic Ukraine, SOLOMIA RCS, Willna by Дара Соколовська, Дарія Альошкіна, Aloshkin Studio, Букатинська кераміка — Альошкіни Олекса та Людмила, Zola Sense, Rodak design, Трави з Яру, Старий Одес, Lay Bottle, MONKA..улюблені меблі, SVITANOK, NADRА, HelengaArtGlass, Anastasiia Pasichnyk. Квітковий партнер — КВІТКАРНЯ Ю.

Мета експозиції — показати шлях нашої культури, її трансформації та інтерпретації в сучасних проявах. Це можливість побачити різноманітність проявів традицій, простежити живе продовження української спадщини.

Декораторка інсталяції наголошує на важливості показати широку підбірку майстрів та їхньої творчості:

Україна дуже різна у своїх проявах, як і люди та їхня творчість. Це наші імена, що жили до нас, і ті, які прозвучать у майбутньому. Ми не зупиняємось досліджувати і показувати напрацювання, адже кожне покоління робить свій внесок у спільну спадщину. Такі проєкти дозволяють знову і знову відкривати нові горизонти та способи сформувати наше сьогодення і майбутнє, зберігаючи зв’язок із минулим. Поширити

У межах події відбудеться презентація книги «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» видавництва Creative Publishing.

Новодрук пропонує читачам поглянути на традиційні ремесла з нового ракурсу, відкриваючи світ майстрів, які не лише зберігають тисячолітні традиції, а й активно досліджують і переосмислюють їх, створюючи сучасну українську культурну спадщину.

Яка програма заходів

29 серпня о 19:00 — презентація інсталяції «Цей день настав»;

29 серпня о 19:20 — презентація книги «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» видавництва Creative Publishing.