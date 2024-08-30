Традиційна спадщина у сучасному виконанні: українське ремесло оживає на Kyiv Design Week

З 29 серпня по 4 вересня Kyiv Design Week запрошує дослідити традиційні українські ремесла в книгарні СЕНС на Хрещатику.
Головні тези:
- Українське ремесло оживає на Kyiv Design Week через переосмислення традиційних технік та матеріалів.
- Мистецтво та дизайн об'єднуються в інсталяції «Цей день настав», де показано живе продовження української спадщини.
- Експозиція зібрала роботи 20 майстрів та майстерень українського ремесла, які показують різноманітність та красу української культурної спадщини.
- Проєкти, як Kyiv Design Week, сприяють збереженню та розвитку української культурної спадщини через поєднання традицій та інновацій.
- Учасники події покликані відобразити унікальність та багатство українського мистецтва та ремесла, яке є важливою складовою національної ідентичності.
Книгарня СЕНС на Хрещатику та Kyiv Design Week презентують інсталяцію «Цей день настав»
Українське ремесло — це частина нашої культурної спадщини й жива історія, яка продовжує розвиватися в сучасних умовах. Переосмислюючи традиційні техніки та матеріали, нове покоління майстрів створює витончені роботи, які вдало поєднують минуле з сьогоденням.
Цей підхід перебуває в центрі уваги цьогорічного Kyiv Design Week, де митці представлять новий погляд на український крафт та роль дизайну в нашому житті.
Дизайн та українські звичаї поєднала в собі інсталяція «Цей день настав», створена Kyiv Design Week разом із книгарнею СЕНС на Хрещатику.
Експозиція зібрала роботи 20 майстрів та майстерень традиційного ремесла та створила зв'язок взаємодії минулого, теперішнього та майбутнього.
Інсталяція — це стіл довжиною у десять метрів, на якому зібрані різноманітні роботи українських крафтярів, символи нашої культури у сучасному виконанні.
Серед них букатинська кераміка від майстрів Олекси та Людмили Альошкіних, які понад 40 років присвячують свою творчість відродженню каменотесного мистецького центру в Україні. А також традиційна випічка Слобожанщини від «Старий Одес», кам’яні свічники майстерні «ЖОРНА», гобелени ручного ткацтва SOLOMIA RCS, витинанки Дарії Альошкіної.
Учасники інсталяції: Guculiya, YaKUSH, MEDOVI SVICHKY, TAHHO ARTWALLS, TASHA ORO, Майстерня ЖОРНА Archaic Ukraine, SOLOMIA RCS, Willna by Дара Соколовська, Дарія Альошкіна, Aloshkin Studio, Букатинська кераміка — Альошкіни Олекса та Людмила, Zola Sense, Rodak design, Трави з Яру, Старий Одес, Lay Bottle, MONKA..улюблені меблі, SVITANOK, NADRА, HelengaArtGlass, Anastasiia Pasichnyk. Квітковий партнер — КВІТКАРНЯ Ю.
Мета експозиції — показати шлях нашої культури, її трансформації та інтерпретації в сучасних проявах. Це можливість побачити різноманітність проявів традицій, простежити живе продовження української спадщини.
Декораторка інсталяції наголошує на важливості показати широку підбірку майстрів та їхньої творчості:
У межах події відбудеться презентація книги «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» видавництва Creative Publishing.
Новодрук пропонує читачам поглянути на традиційні ремесла з нового ракурсу, відкриваючи світ майстрів, які не лише зберігають тисячолітні традиції, а й активно досліджують і переосмислюють їх, створюючи сучасну українську культурну спадщину.
Яка програма заходів
29 серпня о 19:00 — презентація інсталяції «Цей день настав»;
29 серпня о 19:20 — презентація книги «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» видавництва Creative Publishing.
Завітати та дізнатися більше про живу історію українського крафту можна на експозиції, яка триватиме із 29 серпня по 4 вересня у книгарні СЕНС.
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