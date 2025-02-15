Трагедия на железнодорожном вокзале. В Сербии продолжается масштабная антиправительственная акция
Категория
Мир
Дата публикации

Трагедия на железнодорожном вокзале. В Сербии продолжается масштабная антиправительственная акция

Сербия
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Источник:  Reuters

15 февраля в сербском городе Крагуевац десятки тысяч студентов вышли на самую большую акцию протеста против правительства из-за трагедии на железнодорожном вокзале в ноябре прошлого года.

Главные тезисы

  • Масштабные протесты студентов в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.
  • Протестующие требуют правосудия для виновных, публикации документов и увеличения инвестиций в высшее образование.
  • Протестное движение в Сербии стало крупнейшим за последние годы и представляет серьезную угрозу для власти президента-популиста.

В Сербии продолжаются масштабные акции протеста

За три месяца, прошедшие с тех пор, как 15 человек погибли в результате обвала крыши на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, массовые демонстрации переросли в самое крупное протестное движение в Сербии за последние годы и стали серьезнейшей угрозой десятилетнему удержанию власти президентом-популистом.

В субботу утром, несмотря на низкую температуру, студенты прибыли в Крагуевец со всей страны, в том числе пешком из Белграда, расположенном в 140 км. Они несли национальные флаги, били в барабаны и свистели в свистки. Местные жители встречали их с радостью и поддержкой.

Протестующие планировали заблокировать один из главных бульваров города на 15 часов и 15 минут в знак символической дани памяти жертвам. Они почтили память погибших 15 минут молчания.

Протесты проходят ежедневно с момента трагедии, участники блокируют дороги и захватывают университетские здания. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич и еще два министра подали в отставку из-за протестов, а прокуратура предъявила обвинения 13 лицам, однако это не остановило демонстрации.

Студенты требуют, чтобы власти обнародовали документы по обвалу крыши станции, правосудию для виновных, снятию обвинений с демонстрантов и увеличению бюджета на высшее образование.

Напомним, что 1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, в результате чего погибли 15 человек.

3 ноября сотни активистов собрались в Белграде на протестную акцию. Участники акции протеста обвинили власти страны в халатности и коррупции и скандировали: "Арестуйте (президента Александара — ред.) Учича!"

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