Трагедия на железнодорожном вокзале. В Сербии продолжается масштабная антиправительственная акция

15 февраля в сербском городе Крагуевац десятки тысяч студентов вышли на самую большую акцию протеста против правительства из-за трагедии на железнодорожном вокзале в ноябре прошлого года.
Главные тезисы
- Масштабные протесты студентов в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.
- Протестующие требуют правосудия для виновных, публикации документов и увеличения инвестиций в высшее образование.
- Протестное движение в Сербии стало крупнейшим за последние годы и представляет серьезную угрозу для власти президента-популиста.
В Сербии продолжаются масштабные акции протеста
За три месяца, прошедшие с тех пор, как 15 человек погибли в результате обвала крыши на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, массовые демонстрации переросли в самое крупное протестное движение в Сербии за последние годы и стали серьезнейшей угрозой десятилетнему удержанию власти президентом-популистом.
В субботу утром, несмотря на низкую температуру, студенты прибыли в Крагуевец со всей страны, в том числе пешком из Белграда, расположенном в 140 км. Они несли национальные флаги, били в барабаны и свистели в свистки. Местные жители встречали их с радостью и поддержкой.
Протестующие планировали заблокировать один из главных бульваров города на 15 часов и 15 минут в знак символической дани памяти жертвам. Они почтили память погибших 15 минут молчания.
Студенты требуют, чтобы власти обнародовали документы по обвалу крыши станции, правосудию для виновных, снятию обвинений с демонстрантов и увеличению бюджета на высшее образование.
Напомним, что 1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, в результате чего погибли 15 человек.
3 ноября сотни активистов собрались в Белграде на протестную акцию. Участники акции протеста обвинили власти страны в халатности и коррупции и скандировали: "Арестуйте (президента Александара — ред.) Учича!"
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-