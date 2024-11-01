В Сербии обрушилась часть крыши железнодорожного вокзала — более 10 погибших
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Проиcшествия
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В Сербии обрушилась часть крыши железнодорожного вокзала — более 10 погибших

вокзал
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Источник:  Reuters

В городе Нови-Сад на севере Сербии 1 ноября рухнула часть наружной крыши на железнодорожном вокзале. Пока известно о 13 погибших.

Главные тезисы

  • В городе Нови-Сад на севере Сербии произошло обрушение части крыши железнодорожного вокзала, которое привело к погибшим и раненым.
  • Спасательная операция на месте происшествия длится до ночи из-за большого веса бетона, затрудняющего поиск пострадавших.
  • Железнодорожный вокзал в Нови-Саде был открыт в июле после ремонта, однако часть крыши осталась нереконструированной.

В Нови-Саде произошла трагедия на вокзале: есть жертвы

По данным экстренных служб, сегодня обрушилась часть внешней крыши на железнодорожной станции в городе Нови-Сад на севере Сербии.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны несколько машин скорой помощи и пожарных машин на месте происшествия у железнодорожного вокзала.

Известно о 13 погибших — их вытаскивали из-под завалов весь день и до вечера.

Днем спасатели уволили двух женщин, оказавшихся под завалами. По словам руководителя медицинского центра Воеводины, куда их доставили, они находились в критическом состоянии.

Лука Чаушич, возглавляющий центр МВД по управлению в чрезвычайных ситуациях, сказал, что спасательная операция усложняется большим весом бетона, она продлится до ночи.

Обрушение 35-метровой кровли произошло в полдень по местному времени.

Железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад снова открылся в июле после трех лет ремонтных работ. Строительные работы в отдельных частях станции продолжаются. Реконструкция здания была завершена этим летом, но обрушившаяся часть крыши не реконструировалась.

Что известно об обвале моста под Смоленском

В Смоленской области обрушился Панинский мост, формировавший главный транспортный коридор между Россией и Беларусью.

По информации российских СМИ, в результате обрушения моста пострадали по меньшей мере три человека.

Отмечается, что пострадавшие находились в легковом автомобиле и грузовике, которые находились на мосту в момент обрушения.

Мост проходил над железнодорожными путями Москва-Минск — главный транспортный коридор между РБ и РФ заблокирован, — говорится в сообщении издания NEXTA Live.

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