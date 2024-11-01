У Сербії обвалилася частина даху залізничного вокзалу — понад 10 загиблих

У місті Нові-Сад на півночі Сербії 1 листопада обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Наразі відомо про 13 загиблих.
Головні тези:
- У місті Нові-Сад на півночі Сербії сталася трагедія: частина даху залізничного вокзалу обвалилася, що призвело до 13 загиблих.
- Рятувальна операція ускладнюється великою вагою бетону, але продовжується до ночі для пошуку потерпілих.
- Залізничний вокзал у Нові-Саді знову відкрився у липні після тривалих ремонтних робіт, частину даху якого не встигли відновити.
- Окремі розділи станції продовжують бути в реконструкції, а рятувальники продовжують пошук поранених під завалами.
У Нові-Саді сталася трагедія на вокзалі: є жертви
За даними екстрених служб, сьогодні обвалилася частина зовнішнього даху на залізничній станції в місті Нові-Сад, що на півночі Сербії.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно декілька машин швидкої допомоги та пожежних машин на місці події біля залізничного вокзалу.
Вдень рятувальники звільнили двох жінок, які опинилися під завалами. За словами керівника медичного центру Воєводини, куди їх доставили, вони перебували у критичному стані.
Лука Чаушич, який очолює центр МВС з управління в надзвичайних ситуаціях, сказав, що рятувальна операція ускладнюється великою вагою бетону, вона триватиме до ночі.
Обрушення 35-метрової покрівлі сталося опівдні за місцевим часом.
Залізничний вокзал в місті Нові-Сад знову відкрився у липні після трьох років ремонтних робіт. Будівельні роботи в окремих частинах станції ще тривають. Реконструкція будівлі була завершена цього літа, але частина даху, яка обрушилася, не реконструювалася.
Nezapamćena tragedija za #NoviSad— Bora Novaković (@bora_novakovic) November 1, 2024
Obrušen je betonski krov na železničkoj stanici.
Povređena i deca i odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sN
Що відомо про обвал моста під Смоленськом
У Смоленській області обвалився Панінський міст, що формував головний транспортний коридор між Росією та Білоруссю.
За інформацією російських ЗМІ, внаслідок обвалу моста постраждало щонайменше троє осіб.
Зазначається, що постраждалі перебували у легковій автівці та вантажівці, які знаходились на мосту в момент обвалу.
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