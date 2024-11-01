У Сербії обвалилася частина даху залізничного вокзалу — понад 10 загиблих

У місті Нові-Сад на півночі Сербії 1 листопада обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Наразі відомо про 13 загиблих.

У Нові-Саді сталася трагедія на вокзалі: є жертви

За даними екстрених служб, сьогодні обвалилася частина зовнішнього даху на залізничній станції в місті Нові-Сад, що на півночі Сербії.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно декілька машин швидкої допомоги та пожежних машин на місці події біля залізничного вокзалу.

Відомо про 13 загиблих — їх витягали з-під завалів упродовж усього дня і до вечора. Поширити

Вдень рятувальники звільнили двох жінок, які опинилися під завалами. За словами керівника медичного центру Воєводини, куди їх доставили, вони перебували у критичному стані.

Лука Чаушич, який очолює центр МВС з управління в надзвичайних ситуаціях, сказав, що рятувальна операція ускладнюється великою вагою бетону, вона триватиме до ночі.

Обрушення 35-метрової покрівлі сталося опівдні за місцевим часом.

Залізничний вокзал в місті Нові-Сад знову відкрився у липні після трьох років ремонтних робіт. Будівельні роботи в окремих частинах станції ще тривають. Реконструкція будівлі була завершена цього літа, але частина даху, яка обрушилася, не реконструювалася.

Nezapamćena tragedija za #NoviSad

Obrušen je betonski krov na železničkoj stanici.

Povređena i deca i odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sN — Bora Novaković (@bora_novakovic) November 1, 2024

Що відомо про обвал моста під Смоленськом

У Смоленській області обвалився Панінський міст, що формував головний транспортний коридор між Росією та Білоруссю.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок обвалу моста постраждало щонайменше троє осіб.

Зазначається, що постраждалі перебували у легковій автівці та вантажівці, які знаходились на мосту в момент обвалу.