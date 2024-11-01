У Сербії обвалилася частина даху залізничного вокзалу — понад 10 загиблих
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У Сербії обвалилася частина даху залізничного вокзалу — понад 10 загиблих

Нові-Сад
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Джерело:  Reuters

У місті Нові-Сад на півночі Сербії 1 листопада обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Наразі відомо про 13 загиблих.

Головні тези:

  • У місті Нові-Сад на півночі Сербії сталася трагедія: частина даху залізничного вокзалу обвалилася, що призвело до 13 загиблих.
  • Рятувальна операція ускладнюється великою вагою бетону, але продовжується до ночі для пошуку потерпілих.
  • Залізничний вокзал у Нові-Саді знову відкрився у липні після тривалих ремонтних робіт, частину даху якого не встигли відновити.
  • Окремі розділи станції продовжують бути в реконструкції, а рятувальники продовжують пошук поранених під завалами.

У Нові-Саді сталася трагедія на вокзалі: є жертви

За даними екстрених служб, сьогодні обвалилася частина зовнішнього даху на залізничній станції в місті Нові-Сад, що на півночі Сербії.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно декілька машин швидкої допомоги та пожежних машин на місці події біля залізничного вокзалу.

Відомо про 13 загиблих — їх витягали з-під завалів упродовж усього дня і до вечора.

Вдень рятувальники звільнили двох жінок, які опинилися під завалами. За словами керівника медичного центру Воєводини, куди їх доставили, вони перебували у критичному стані.

Лука Чаушич, який очолює центр МВС з управління в надзвичайних ситуаціях, сказав, що рятувальна операція ускладнюється великою вагою бетону, вона триватиме до ночі.

Обрушення 35-метрової покрівлі сталося опівдні за місцевим часом.

Залізничний вокзал в місті Нові-Сад знову відкрився у липні після трьох років ремонтних робіт. Будівельні роботи в окремих частинах станції ще тривають. Реконструкція будівлі була завершена цього літа, але частина даху, яка обрушилася, не реконструювалася.

Що відомо про обвал моста під Смоленськом

У Смоленській області обвалився Панінський міст, що формував головний транспортний коридор між Росією та Білоруссю. 

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок обвалу моста постраждало щонайменше троє осіб.

Зазначається, що постраждалі перебували у легковій автівці та вантажівці, які знаходились на мосту в момент обвалу.

Міст проходив над залізничними коліями Москва-Мінськ — головний транспортний коридор між РБ та РФ заблокований, — йдеться у повідомленні видання NEXTA Live.

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