Трагедія на залізничному вокзалі. У Сербії триває масштабна антиурядова акція

15 лютого в сербському місті Крагуєвац десятки тисяч студентів вийшли на найбільшу акцію протесту проти уряду через трагедію на залізничному вокзалі в листопаді минулого року.
Головні тези:
- Десятки тисяч студентів у Сербії вийшли на протести після трагедії на залізничному вокзалі у Новому Саді.
- Протестувальники вимагають правосуддя для винних у трагедії, публікацію документів та збільшення інвестицій у вищу освіту.
- Протести перетворились на найбільший протестний рух у Сербії зі скандальними вимогами щодо влади.
У Сербії тривають масштабні акції протесту
За три місяці, що минули відтоді, як 15 людей загинули внаслідок обвалу даху на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад, масові демонстрації переросли в найбільший протестний рух у Сербії за останні роки і стали найсерйознішою загрозою десятирічному утриманню влади президентом-популістом Александром Вучичем.
У суботу вранці, попри низьку температуру, студенти прибули до Крагуєвця з усієї країни, в тому числі пішки з Белграда, що розташований за 140 км. Вони несли національні прапори, били в барабани та свистіли у свистки. Місцеві жителі зустрічали їх із радістю та підтримкою.
Протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин, в знак символічної данини пам'яті жертвам. Вони вшанували пам'ять загиблих 15 хвилинами мовчання.
Студенти вимагають, щоб влада оприлюднила документи щодо обвалу даху станції, правосуддя для винних, зняття звинувачень з демонстрантів, і збільшення бюджету на вищу освіту.
Нагадаємо, що 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 15 людей.
3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували: "Арештуйте (президента Александара — ред.) Вучича!"
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