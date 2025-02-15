Трагедія на залізничному вокзалі. У Сербії триває масштабна антиурядова акція

15 лютого в сербському місті Крагуєвац десятки тисяч студентів вийшли на найбільшу акцію протесту проти уряду через трагедію на залізничному вокзалі в листопаді минулого року.

У Сербії тривають масштабні акції протесту

За три місяці, що минули відтоді, як 15 людей загинули внаслідок обвалу даху на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад, масові демонстрації переросли в найбільший протестний рух у Сербії за останні роки і стали найсерйознішою загрозою десятирічному утриманню влади президентом-популістом Александром Вучичем.

У суботу вранці, попри низьку температуру, студенти прибули до Крагуєвця з усієї країни, в тому числі пішки з Белграда, що розташований за 140 км. Вони несли національні прапори, били в барабани та свистіли у свистки. Місцеві жителі зустрічали їх із радістю та підтримкою.

Протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин, в знак символічної данини пам'яті жертвам. Вони вшанували пам'ять загиблих 15 хвилинами мовчання.

Протести тривають щоденно з моменту трагедії, учасники блокують дороги та захоплюють університетські будівлі. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич і ще два міністри подали у відставку через протести, а прокуратура висунула звинувачення 13 особам, однак це не зупинило демонстрацій. Поширити

Студенти вимагають, щоб влада оприлюднила документи щодо обвалу даху станції, правосуддя для винних, зняття звинувачень з демонстрантів, і збільшення бюджету на вищу освіту.

Нагадаємо, що 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 15 людей.