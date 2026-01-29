Трамп планирует инвестировать государственные средства в новорожденных — что известно

Президент США Дональд Трамп представил программу государственных инвестиционных счетов для новорожденных в Соединенных Штатах, а также призвал американские компании вносить вклады на эти счета.
Reuters объясняет, что счета, названные в честь Трампа, были созданы в прошлом году в рамках принятого законопроекта республиканцев о налогах и расходах. Их будет открыто в течение следующих трех идет и это делается в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поскольку Трамп и Республиканская партия стремятся решить проблемы доступности медстрахования.
В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.
Правительство будет инвестировать эти деньги в недорогие индексные фонды, которые растут с отсрочкой уплаты налогов. Подоходный налог уплачивается только при снятии средств.
Официальные аккаунты начнут работу уже 4 июля 2026 года. По словам главы Минфина Скотта Бессента, более полумиллиона семей уже зарегистрировались.
Трамп заявил, что результаты будут оцениваться "не только по созданному богатству, но и по тому, как молодые люди будут покупать дома, о которых они раньше и мечтать не могли. Это будет видно за полученными дипломами, основанными компаниями, созданными семьями и родившимися детьми".
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, эти счета разрешат проблему нехватки сберегательных счетов у многих американских семей.
В администрации Трампа ожидают, что без дополнительных взносов к моменту достижения новорожденными совершеннолетия — на счетах будет 5800 долларов.
При этом Левитт добавила, что если семьи будут вносить максимальную сумму в размере 5000 долларов в год, то к моменту, когда новорожденному исполнится 28 лет, на счету может накопиться около 1,1 млн. долларов. Однако она не поделилась расчетами, как администрация пришла в такую сумму.
