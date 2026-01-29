Трамп планирует инвестировать государственные средства в новорожденных — что известно
Трамп
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп представил программу государственных инвестиционных счетов для новорожденных в Соединенных Штатах, а также призвал американские компании вносить вклады на эти счета.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп представил программу государственных инвестиционных счетов для новорожденных, в рамках которой правительство инвестирует 1000 долларов на счет каждого ребенка.
  • Счета Трампа созданы в рамках законопроекта республиканцев о налогах и расходах, и будут доступны для регистрации на следующие три года.

Трамп будет раздавать по 1000 долл младенцам

Я считаю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминаться как одно из самых революционных нововведений всех времен, — сказал президент США на мероприятии, где было много младенцев, чтобы подчеркнуть просемейную позицию его администрации.

Reuters объясняет, что счета, названные в честь Трампа, были созданы в прошлом году в рамках принятого законопроекта республиканцев о налогах и расходах. Их будет открыто в течение следующих трех идет и это делается в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поскольку Трамп и Республиканская партия стремятся решить проблемы доступности медстрахования.

В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.

Правительство будет инвестировать эти деньги в недорогие индексные фонды, которые растут с отсрочкой уплаты налогов. Подоходный налог уплачивается только при снятии средств.

Официальные аккаунты начнут работу уже 4 июля 2026 года. По словам главы Минфина Скотта Бессента, более полумиллиона семей уже зарегистрировались.

Трамп заявил, что результаты будут оцениваться "не только по созданному богатству, но и по тому, как молодые люди будут покупать дома, о которых они раньше и мечтать не могли. Это будет видно за полученными дипломами, основанными компаниями, созданными семьями и родившимися детьми".

Белый дом, со своей стороны, призывает семьи вносить дополнительные взносы на эти счета, и некоторые частные инвесторы уже внесли больше. В частности, среди таких предпринимателей Майкл Делл и его супруга Сьюзан он инвестировали 6,25 млрд дол.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, эти счета разрешат проблему нехватки сберегательных счетов у многих американских семей.

В администрации Трампа ожидают, что без дополнительных взносов к моменту достижения новорожденными совершеннолетия — на счетах будет 5800 долларов.

При этом Левитт добавила, что если семьи будут вносить максимальную сумму в размере 5000 долларов в год, то к моменту, когда новорожденному исполнится 28 лет, на счету может накопиться около 1,1 млн. долларов. Однако она не поделилась расчетами, как администрация пришла в такую сумму.

По подсчетам финансовых аналитиков, при максимальном вкладе до 28 лет портфель инвестиций составит около 700 тысяч долларов.

