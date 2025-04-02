Трамп решил избавиться от Маска в Белом доме
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп решил избавиться от Маска в Белом доме

Маск
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Источник:  Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил окружению, что Илон Маск покинет свой пост старшего советника президента в Белом доме в ближайшее время.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп решил уволить Илона Маска с поста советника в Белом доме из-за его непредсказуемого подхода к делам и постов в соцсетях, вызывающих волнение в обществе.
  • Некоторые лица в администрации Трампа и внешние союзники разочаровались в Маске и видят его с точки зрения политической ответственности, что привело к решению уволить его.
  • Илон Маск будет сохранять неофициальную роль советника в Белом доме, несмотря на увольнение с поста старшего советника президента.

Маск стал политической угрозой для Трампа

По словам источников, президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, в том числе членам своего кабинета, что в ближайшие недели Илон Маск покинет свой нынешний пост в Белом доме.

Также они отмечают, что Трамп доволен инициативами Маска по вопросам эффективности правительства, но недавно он решил, что Маску пора "вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль".

Отход Маска от дел, спровоцированный тем, что некоторые лица в администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемом подходе советника и рассматривают его со стороны политической ответственности.

Инсайдеры говорят, что он — неуправляемая сила, поскольку его несогласованные и непроверенные посты в соцсети Х часто приводят к безумию внутри США.

Однако защищающая Маска заявляет, что он "может отрезать от правительственных учреждений очень многое другое".

Однако, по мнению источников, Маск сохранит неофициальную роль советника и будет время от времени лицом Белого дома. И также говорят, что люди, которые считают, что Маск полностью отойдет от Трампа "обманывают себя".

Политическая угроза, которую представляет Маск, была подчеркнута 1 апреля после того, как демократы захватили примерно 20 млн долл., инвестиции Маска в избирательную гонку в Висконсине, а некоторые открыто назвали это референдумом по поляризационному магнату.

Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Трамп обсуждал переход Маска на заседании кабмина 24 марта.

Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности правительства под руководством Илона Маска прекратит свое существование "в определенный момент времени".

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