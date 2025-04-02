Трамп решил избавиться от Маска в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил окружению, что Илон Маск покинет свой пост старшего советника президента в Белом доме в ближайшее время.
Главные тезисы
- Дональд Трамп решил уволить Илона Маска с поста советника в Белом доме из-за его непредсказуемого подхода к делам и постов в соцсетях, вызывающих волнение в обществе.
- Некоторые лица в администрации Трампа и внешние союзники разочаровались в Маске и видят его с точки зрения политической ответственности, что привело к решению уволить его.
- Илон Маск будет сохранять неофициальную роль советника в Белом доме, несмотря на увольнение с поста старшего советника президента.
Маск стал политической угрозой для Трампа
По словам источников, президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, в том числе членам своего кабинета, что в ближайшие недели Илон Маск покинет свой нынешний пост в Белом доме.
Также они отмечают, что Трамп доволен инициативами Маска по вопросам эффективности правительства, но недавно он решил, что Маску пора "вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль".
Отход Маска от дел, спровоцированный тем, что некоторые лица в администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемом подходе советника и рассматривают его со стороны политической ответственности.
Однако защищающая Маска заявляет, что он "может отрезать от правительственных учреждений очень многое другое".
Однако, по мнению источников, Маск сохранит неофициальную роль советника и будет время от времени лицом Белого дома. И также говорят, что люди, которые считают, что Маск полностью отойдет от Трампа "обманывают себя".
Политическая угроза, которую представляет Маск, была подчеркнута 1 апреля после того, как демократы захватили примерно 20 млн долл., инвестиции Маска в избирательную гонку в Висконсине, а некоторые открыто назвали это референдумом по поляризационному магнату.
Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Трамп обсуждал переход Маска на заседании кабмина 24 марта.
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