Трамп решил избавиться от Маска в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил окружению, что Илон Маск покинет свой пост старшего советника президента в Белом доме в ближайшее время.

Маск стал политической угрозой для Трампа

По словам источников, президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, в том числе членам своего кабинета, что в ближайшие недели Илон Маск покинет свой нынешний пост в Белом доме.

Также они отмечают, что Трамп доволен инициативами Маска по вопросам эффективности правительства, но недавно он решил, что Маску пора "вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль".

Отход Маска от дел, спровоцированный тем, что некоторые лица в администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемом подходе советника и рассматривают его со стороны политической ответственности.

Инсайдеры говорят, что он — неуправляемая сила, поскольку его несогласованные и непроверенные посты в соцсети Х часто приводят к безумию внутри США. Поделиться

Однако защищающая Маска заявляет, что он "может отрезать от правительственных учреждений очень многое другое".

Однако, по мнению источников, Маск сохранит неофициальную роль советника и будет время от времени лицом Белого дома. И также говорят, что люди, которые считают, что Маск полностью отойдет от Трампа "обманывают себя".

Политическая угроза, которую представляет Маск, была подчеркнута 1 апреля после того, как демократы захватили примерно 20 млн долл., инвестиции Маска в избирательную гонку в Висконсине, а некоторые открыто назвали это референдумом по поляризационному магнату.

Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Трамп обсуждал переход Маска на заседании кабмина 24 марта.