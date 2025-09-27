Трамп запланировал введение пошлин США на импортные электронные устройства — о чем речь

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на импортные электронные устройства, размер которых будет определяться количеством полупроводниковых чипов в данной продукции.

Трамп запланировал ввести новые пошлины на импортные электронные устройства

Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с планами правительства.

По предварительной схеме, Министерство торговли США может установить пошлину в виде процента от стоимости чипов, входящих в состав устройства. Это означает, что под действие новых правил могут попасть как бытовые товары типа электрических зубных щеток, так и ноутбуки или другая сложная техника.

Представитель Белого дома Куш Десай заявил, что США не могут оставаться зависимыми от импорта полупроводников, имеющих критическое значение для национальной и экономической безопасности.

По его словам, администрация применяет комплексный подход, включающий пошлины, налоговые льготы, дерегуляцию и развитие энергетики для стимулирования производства внутри страны.

Экономисты предупреждают, что реализация плана может привести к росту цен на потребительские товары.

Майкл Стрейн из Американского института предпринимательства отметил, что новые пошлины способны подтолкнуть инфляцию, уже превышающую целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%. Он также подчеркнул, что даже товары, производимые в США, могут подорожать из-за повышения стоимости импортных комплектующих.

Среди крупнейших производителей чипов за пределами США — тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung. По данным источников, рассматривается возможность установления 25% пошлины на чиповместную импортную продукцию, а для электроники из Японии и ЕС пошлина составит 15%. Однако сообщается, что эти цифры предварительные.

Также обсуждается вариант частичного освобождения от пошлин для компаний, которые перенесут по меньшей мере половину производства в США, однако механизм реализации этой идеи пока не определен.

По информации трех собеседников, Министерство торговли США ранее предлагало не облагать пошлинами оборудование для производства чипов, чтобы не повышать себестоимость полупроводников в США. Однако, как отмечается, Белый дом отверг эту идею, ссылаясь на всеобщую неприязнь Трампа к любым исключениям.