Триллер о выживании "Эден" — первый трейлер появился в сети

В украинский прокат новый фильм от Рона Говарда выйдет 21 августа 2025 года.

Триллер о выживании "Эден" выходит в прокат: трейлер

Вышел первый трейлер триллера о выживании "Эден" (Eden), собравший на экране по-стражному звездный состав.

По сюжету основанного на реальных событиях фильма, также известного под локализованным названием "Эдем", в конце 1920-х годов на отдаленный остров в Галапагосском архипелаге прибывает группа идеалистов в поисках новой жизни, подальше от цивилизации.

Они создают собственное сообщество — "рай", где надеются начать все с нуля. Но появление загадочной Баронессы с собственными амбициями нарушает хрупкий баланс. Постепенно остров, который должен стать убежищем, превращается в арену интриг, манипуляций и нераскрытых убийств, которые до сих пор остаются тайной.

Главные роли в ленте сыграли:

Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака", "Капитан Марвел", франшизы "Шерлок Холмс", "Фантастические звери", сериал "Молодой Папа"),

Ана де Армас ("Ножи наголо", "Серый человек", "Блондинка", "Балерина"),

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", "Наполеон", "Фантастическая четверка: Первые шаги", франшизы "Форсаж", "Миссия невыполнима"),

Сидни Свини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Даниэль Брюль ("Гонка", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние", "На Западном фронте без изменений"),

Ричард Роксбург ("Миссия невыполнима 2", "Мулен роз!", "Ван Хелсинг", "Элвис"),

Феликс Каммерер ("На Западном фронте без изменений", "Франкенштейн"),

Тоби Уоллес ("Байкеры", сериал "Пистол") и другие.

Снял фильм оскароносный Рон Говард ("Аполлон-13", "Игры разума", "Код да Винчи", "Гонка", "Деревенская элегия"), а сценарий к нему написал Ноа Пинк ("Тетрис", сериал "Гений").