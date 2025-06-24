Сеть испугал трейлер фильма ужасов "Оружие" — видео

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма ужасов "Оружие" (Weapons), рассказывающий о загадочном исчезновении детей. Что важно понимать, это один из самых ожидаемых хорроров лета 2025 года.

Почему стоит посмотреть хоррор "Оружие"

В центре сюжета — крайне таинственная история исчезновения детей из того же класса, кроме одного ребенка.

Поскольку они загадочно исчезают в ту же ночь и в то же время, главные герои фильма пытаются узнать — что же на самом деле произошло?

Следует отметить, что сначала роль отца одного из пропавших детей, Арчера Граффа, должен был исполнить актер Педро Паскаль, однако год назад он покинул проект из-за несовместимости графиков — его заменил Джош Бролин.

Также к актерской команде присоединились:

Джулия Гарнер ("Город Грехов 2", "Вурдалака", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Озарк", "Выдуманная Анна"),

Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер", "Медведь под кайфом"),

Остин Абрамс (сериалы "Эйфория", "Ходячие мертвецы"),

Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Проблема трех тел") и другие.

Как на трейлер "Оружия" отреагировали зрители: