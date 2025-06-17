4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции

Украинские художники стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции, получив признание сразу в нескольких конкурсных и индустриальных секциях.

4 украинских фильма победили на фестивале анимационного кино в Анси

С 8 по 15 июня прошел 49-й Международный фестиваль анимационного кино в Анси, Франция. Это один из самых влиятельных анимационных форумов мира.

Украинские художники вошли в число победителей этого года.

"Красная зона" режиссера Ирины Целик завоевала Ciclic Prize. Документальный полнометражный проект получил грант в размере 25 тыс. евро и двухмесячная анимационная резиденция во французском городе Вандом.

Краткометражный анимационный фильм "Екатерина" режиссера Марии Янко стал лауреатом ARTE France Prize. Он получил предварительную закупку телеканалом ARTE для показа в программе Court-circuit, посвященной авторскому кино и новым голосам в европейской анимации.

Damned режиссер Наталии Великановой стал победителем Weird Market Prize.

Fragile Home режиссеров Ондржея Моравеця и Виктории Лопухиной завоевал главную награду в VR-конкурсе фестиваля — Cristal for the Best VR Work. Это иммерсивный VR-проект, погружающий зрителя в пространство дома, постепенно трансформирующегося в зону опасности. Имерсивный проект — такой, во время которого зрителя будут привлекать к событиям. Он также объединяет действие зрителя с взаимодействием с пространством, используя локацию как действующее лицо.

В категории Immersive Experiences (Имерсивный опыт) проект получил приглашение к участию в 17-м Weird Market, которое пройдет в Валенсии (Испания) с 30 сентября по 5 октября 2025 года.

В рамках питчинга Black Sea Animation Projects, посвященного проектам из стран Черноморского региона, от Украины был представлен художественный короткометражный фильм Frescoes of Memory режиссера Александры Джиганской — чувственной истории о памяти, личных воспоминаниях и ощущениях принадлежности.