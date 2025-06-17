4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции
Категория
Культура
Дата публикации

4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции

Украина
Читати українською
Источник:  Госкино

Украинские художники стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции, получив признание сразу в нескольких конкурсных и индустриальных секциях.

Главные тезисы

  • 4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции, получив признание в различных номинациях.
  • Украинские художники выиграли Ciclic Prize, ARTE France Prize, Weird Market Prize и Cristal for the Best VR Work.
  • Имерсивный VR-проект Fragile Home блистательно победил в VR-конкурсе фестиваля, погружая зрителя в уникальное пространство дома.

4 украинских фильма победили на фестивале анимационного кино в Анси

С 8 по 15 июня прошел 49-й Международный фестиваль анимационного кино в Анси, Франция. Это один из самых влиятельных анимационных форумов мира.

Украинские художники вошли в число победителей этого года.

  • "Красная зона" режиссера Ирины Целик завоевала Ciclic Prize. Документальный полнометражный проект получил грант в размере 25 тыс. евро и двухмесячная анимационная резиденция во французском городе Вандом.

  • Краткометражный анимационный фильм "Екатерина" режиссера Марии Янко стал лауреатом ARTE France Prize. Он получил предварительную закупку телеканалом ARTE для показа в программе Court-circuit, посвященной авторскому кино и новым голосам в европейской анимации.

  • Damned режиссер Наталии Великановой стал победителем Weird Market Prize.

  • Fragile Home режиссеров Ондржея Моравеця и Виктории Лопухиной завоевал главную награду в VR-конкурсе фестиваля — Cristal for the Best VR Work. Это иммерсивный VR-проект, погружающий зрителя в пространство дома, постепенно трансформирующегося в зону опасности. Имерсивный проект — такой, во время которого зрителя будут привлекать к событиям. Он также объединяет действие зрителя с взаимодействием с пространством, используя локацию как действующее лицо.

В категории Immersive Experiences (Имерсивный опыт) проект получил приглашение к участию в 17-м Weird Market, которое пройдет в Валенсии (Испания) с 30 сентября по 5 октября 2025 года.

В рамках питчинга Black Sea Animation Projects, посвященного проектам из стран Черноморского региона, от Украины был представлен художественный короткометражный фильм Frescoes of Memory режиссера Александры Джиганской — чувственной истории о памяти, личных воспоминаниях и ощущениях принадлежности.

Украинский стенд на фестивале организовала Украинская киноассоциация при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Французскому институту.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Каннах представили тизер фильма "ГУР: Код "Сикора" — видео
ГУР
Что известно о фильме “ГУР: Код ”Сикора”
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Массовые убийства в Буче. Кинофестиваль Docudays UA представил фильм-расследование
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм "2000 метров до Андреевки" Чернова выйдет в украинский прокат — когда именно
фильм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?