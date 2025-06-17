4 українські фільми стали лауреатами фестивалю анімаційного кіно у Франції
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4 українські фільми стали лауреатами фестивалю анімаційного кіно у Франції

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Джерело:  Держкіно

Українські митці стали лауреатами фестивалю анімаційного кіно у Франції, отримавши визнання одразу в кількох конкурсних та індустріальних секціях.

Головні тези:

  • 4 українські фільми здобули нагороди на 49-му фестивалі анімаційного кіно в Ансі, Франція"
  • Українські режисери стали лауреатами різних номінацій, отримавши визнання та гранти для подальших проєктів.
  • Український анімаційний фільм “Червона зона” отримав Ciclic Prize та можливість резиденції у Франції.

4 українські фільми перемогли на фестивалі анімаційного кіно в Ансі

З 8 по 15 червня пройшов 49-й Міжнародний фестиваль анімаційного кіно в Ансі, Франція. Це один з найвпливовіших анімаційних форумів світу.

Українські митці увійшли до числа цьогорічних переможців.

  • "Червона зона" режисерки Ірини Цілик здобула Ciclic Prize. Документальний повнометражний проєкт отримав грант у розмірі 25 тис. євро та двомісячну анімаційну резиденцію у французькому місті Вандом.

  • Короткометражний анімаційний фільм "Катерина" режисерки Марії Янко став лауреатом ARTE France Prize. Він здобув попередню закупівлю телеканалом ARTE для показу в програмі Court-circuit, присвяченій авторському кіно та новим голосам у європейській анімації.

  • Damned режисерки Наталії Великанової став переможцем Weird Market Prize.

  • Fragile Home режисерів Ондржея Моравеця та Вікторії Лопухіної здобув головну нагороду у VR-конкурсі фестивалю — Cristal for the Best VR Work. Це імерсивний VR-проєкт, що занурює глядача у простір дому, який поступово трансформується на зону небезпеки. Імерсивний проєкт — це такий, під час якого глядача залучатимуть до подій. Він також обʼєднує дію глядача із взаємодією з простором, використовуючи локацію як дійову особу.

У категорії Immersive Experiences (Імерсивний досвід) проєкт здобув запрошення до участі у 17-му Weird Market, що пройде у Валенсії (Іспанія) з 30 вересня по 5 жовтня 2025 року.

У межах пітчингу Black Sea Animation Projects, присвяченого проєктам з країн Чорноморського регіону, від України було представлено художній короткометражний фільм Frescoes of Memory режисерки Олександри Джиганської — чуттєву історію про памʼять, особисті спогади та відчуття приналежності.

Український стенд на фестивалі організувала Українська кіноасоціація за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Французького інституту.

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