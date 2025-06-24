Мережу налякав трейлер горора "Зброя" — відео

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила новий трейлер фільму жахів "Зброя" (Weapons), який розповідає про загадкове зникнення дітей. Що важливо розуміти, це один з найочікуваніших горорів літа 2025 року.
Головні тези:
- Одним з головних акторів мав бути Педро Паскаль, але його замінив Джош Бролін.
- Глядачі уже діляться своїми враженнями після перегляду трейлери.
Чому варто подивитися горор "Зброя"
У центрі сюжету — вкрай таємнича історія зникнення дітей з того самого класу, окрім однієї дитини.
Оскільки вони загадково зникають тієї ж ночі й у той самий час, головні герої фільму намагаються дізнатися — що ж насправді сталося?
Варто зазначити, що спочатку роль батька одного з зниклих дітей, Арчера Граффа, мав виконати актор Педро Паскаль, однак рік тому він покинув проект через несумісність графіків — його замінив Джош Бролін.
Також до акторської команди приєдналися:
Джулія Ґарнер ("Місто Гріхів 2", "Вовкулака", "Фантастична четвірка: Перші кроки", серіали "Озарк", "Вигадана Анна"),
Олден Ейренрайк ("Оппенгеймер", "Ведмідь під кайфом"),
Остін Абрамс (серіали "Ейфорія", "Ходячі мерці"),
Бенедикт Вонґ ("Марсіянин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрендж", серіал "Проблема трьох тіл") та інші.
Як на трейлер “Зброї” відреагували глядачі:
Божеее! Це дуже моторошно!;
Ось таким і має бути трейлер: нічого не спойлерю, просто роблю ще цікавішим те, що відбувається!;
Хоча й мені дуже лячно після перегляду, але я все одно буду дивитися;
Перший трейлер показав нам, що, схоже, постраждали лише діти. Цей показує, що дорослі також сприйнятливі до того, що відбувається. Не можу дочекатися, щоб побачити цей фільм;
Вауууу! Лякає, але також інтригує!
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