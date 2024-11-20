Трое детей погибли в результате пожара в Ровенской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Трое детей погибли в результате пожара в Ровенской области

ДСНС Украины
Пожар в Ровенской области — что известно
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20 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о произошедшей в Ровенской области трагедии — там из-за пожара погибли дети.

Главные тезисы

  • Трое детей погибли из-за пожара в селе Певжа Дубенского района.
  • До прибытия спасателей граждане везли на встречу "скорой" четырех мальчиков, однако выжил только один.
  • Ребенка 2024 г. рождения госпитализировали в больницу, причины пожара устанавливаются.

Пожар в Ровенской области — что известно

Страшная трагедия в Ровенской области: в результате пожара погибли трое маленьких детей. Произошло это в селе Певжа Дубенского района, - сказано в сообщении ГСЧС Украины.

По словам спасателей, до прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка и делали все возможное, чтобы спасти других, однако не удалось — впоследствии скончались еще двое.

Кроме того, сообщается, что ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу.

Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины возникновения устанавливаются.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Важнейшие правила поведения во время пожара

Если в квартире или доме начался пожар – не стоит паниковать. Важно сразу сообщить об этом пожарной части по номеру 101 — четко назвать адрес и место возникновения пожара.

Если есть такая возможность, то попробуйте погасить огонь средствами, которые находятся под рукой:

  • небольшие источники пожара можно тушить мокрой тряпкой (ударами сверху);

  • не извлекай из огня горящие предметы — это способствует распространению пожара;

  • при тушении пожара старайся не открывать окна и двери, потому что доступ воздуха усилит огонь.

Если погасить пожар до прибытия пожарных невозможно, необходимо с другими жителями дома, не создавая паники, выйти на улицу:

  1. это нужно делать пригнувшись как можно ниже, ведь дым направляется вверх;

  2. при пожаре не спускайтесь в лифте, так как может отключиться электричество;

  3. по возможности смочите какую-нибудь ткань, закройте ею нос и рот;

  4. во время переходов через задымленные участки задерживайте дыхание.

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