Трое детей погибли в результате пожара в Ровенской области

20 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о произошедшей в Ровенской области трагедии — там из-за пожара погибли дети.
Главные тезисы
- Трое детей погибли из-за пожара в селе Певжа Дубенского района.
- До прибытия спасателей граждане везли на встречу "скорой" четырех мальчиков, однако выжил только один.
- Ребенка 2024 г. рождения госпитализировали в больницу, причины пожара устанавливаются.
Пожар в Ровенской области — что известно
По словам спасателей, до прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.
Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка и делали все возможное, чтобы спасти других, однако не удалось — впоследствии скончались еще двое.
Кроме того, сообщается, что ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу.
Важнейшие правила поведения во время пожара
Если в квартире или доме начался пожар – не стоит паниковать. Важно сразу сообщить об этом пожарной части по номеру 101 — четко назвать адрес и место возникновения пожара.
Если есть такая возможность, то попробуйте погасить огонь средствами, которые находятся под рукой:
небольшие источники пожара можно тушить мокрой тряпкой (ударами сверху);
не извлекай из огня горящие предметы — это способствует распространению пожара;
при тушении пожара старайся не открывать окна и двери, потому что доступ воздуха усилит огонь.
Если погасить пожар до прибытия пожарных невозможно, необходимо с другими жителями дома, не создавая паники, выйти на улицу:
это нужно делать пригнувшись как можно ниже, ведь дым направляется вверх;
при пожаре не спускайтесь в лифте, так как может отключиться электричество;
по возможности смочите какую-нибудь ткань, закройте ею нос и рот;
во время переходов через задымленные участки задерживайте дыхание.
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