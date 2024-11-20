Трое детей погибли в результате пожара в Ровенской области

20 ноября Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о произошедшей в Ровенской области трагедии — там из-за пожара погибли дети.

Пожар в Ровенской области — что известно

Страшная трагедия в Ровенской области: в результате пожара погибли трое маленьких детей. Произошло это в селе Певжа Дубенского района, - сказано в сообщении ГСЧС Украины. Поделиться

По словам спасателей, до прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка и делали все возможное, чтобы спасти других, однако не удалось — впоследствии скончались еще двое.

Кроме того, сообщается, что ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу.

Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины возникновения устанавливаются. Поделиться

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Важнейшие правила поведения во время пожара

Если в квартире или доме начался пожар – не стоит паниковать. Важно сразу сообщить об этом пожарной части по номеру 101 — четко назвать адрес и место возникновения пожара.

Если есть такая возможность, то попробуйте погасить огонь средствами, которые находятся под рукой:

небольшие источники пожара можно тушить мокрой тряпкой (ударами сверху);

не извлекай из огня горящие предметы — это способствует распространению пожара;

при тушении пожара старайся не открывать окна и двери, потому что доступ воздуха усилит огонь.

Если погасить пожар до прибытия пожарных невозможно, необходимо с другими жителями дома, не создавая паники, выйти на улицу: