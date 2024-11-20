Троє дітей загинули внаслідок пожежі на Рівненщині

20 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про трагедію, що сталася у Рівненській області — там через пожежу загинули діти.
Головні тези:
- Троє дітей загинули через пожежу у селі Певжа Дубенського району.
- До прибуття рятувальників громадяни везли на зустріч “швидкій” чотирьох хлопчиків, однак вижив лише один.
- Дитину 2024 року народження госпіталізували до лікарні, причини пожежі встановлюються.
Пожежа на Рівненщині — що відомо
За словами рятувальників, до прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч “швидкій” чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження.
Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини й робили все можливе, щоб врятувати інших, однак не вдалося — згодом померли ще двоє.
Окрім того, наголошується, що дитину 2024 р.н. госпіталізували до лікарні.
Найважливіші правила поведінки під час пожежі
Якщо у квартирі або будинку почалася пожежа — не варто панікувати. Важливо одразу повідомити про це пожежну частину за номером 101 — чітко назвати адресу і місце виникнення пожежі.
Якщо є така змога, то спробуйте погасити вогонь засобами, що є під рукою:
невеликі джерела пожежі можна гасити мокрою ганчіркою (ударами зверху);
не витягай з вогню предмети, що горять — це сприяє поширенню пожежі. Гаси вогонь (водою або піском) із країв до центру;
при гасінні пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері, бо доступ повітря підсилить вогонь.
Якщо погасити пожежу до прибуття пожежних неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю:
це потрібно робити пригнувшись якнайнижче, адже дим направляється вгору;
при пожежі не спускайтеся у ліфті, бо може відключитися електрика;
по можливості змочіть якусь тканину, прикрий нею ніс і рот;
під час переходів через задимлені ділянки затримуйте дихання.
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