Троє дітей загинули внаслідок пожежі на Рівненщині

20 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про трагедію, що сталася у Рівненській області — там через пожежу загинули діти.

Пожежа на Рівненщині — що відомо

Страшна трагедія на Рівненщині: внаслідок пожежі загинули троє маленьких дітей. Сталося це у селі Певжа Дубенського району, — йдеться в повідомленні ДСНС України. Поширити

За словами рятувальників, до прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч “швидкій” чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини й робили все можливе, щоб врятувати інших, однак не вдалося — згодом померли ще двоє.

Окрім того, наголошується, що дитину 2024 р.н. госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Причини її виникнення встановлюються. Поширити

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Найважливіші правила поведінки під час пожежі

Якщо у квартирі або будинку почалася пожежа — не варто панікувати. Важливо одразу повідомити про це пожежну частину за номером 101 — чітко назвати адресу і місце виникнення пожежі.

Якщо є така змога, то спробуйте погасити вогонь засобами, що є під рукою:

невеликі джерела пожежі можна гасити мокрою ганчіркою (ударами зверху);

не витягай з вогню предмети, що горять — це сприяє поширенню пожежі. Гаси вогонь (водою або піском) із країв до центру;

при гасінні пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері, бо доступ повітря підсилить вогонь.

Якщо погасити пожежу до прибуття пожежних неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю: