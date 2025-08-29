Турция внезапно прекратила все экономические связи с Израилем — что произошло

Власти Турции объявили о прекращении всей торговли с Израилем. Кроме того, Анкара закрыла свои порты для израильских судов и воздушное пространство для израильских самолетов.
Главные тезисы
- Турция прекратила торговлю с Израилем и закрыла порты и воздушное пространство из-за конфликта в Газе и других регионах.
- Нарастающее напряжение между Турцией и Израилем из-за обвинений в расизме и геноциде.
Турция разрывает торговые связи с Израилем
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в парламенте, заявил, что эти шаги стали ответом на действия Израиля в Газе, а также на удары по Сирии, Йемену и Ливану.
По его словам, турецкие порты также запрещено использовать для контейнеровозов, перевозящих оружие и боеприпасы для Израиля.
Он назвал правительство Израиля "расистским", а военную операцию против ХАМАС в Газе — "геноцидом".
