Туреччина раптово припинила всі економічні зв'язки з Ізраїлем — що сталося
Туреччина раптово припинила всі економічні зв'язки з Ізраїлем — що сталося

Туреччина
Джерело:  Anadolu

Влада Туреччини оголосила про припинення всієї торгівлі з Ізраїлем. Крім того, Анкара закрила свої порти для ізраїльських суден, а також повітряний простір для ізраїльських літаків.

Головні тези:

  • Туреччина оголосила про припинення торгівлі та економічних зв'язків з Ізраїлем через конфлікт у Газі та інших регіонах.
  • Звинувачення Туреччини на адресу Ізраїлю у расизмі та геноциді призвели до наростаючої напруги між країнами.

Туреччина розриває торговельні зв’язки з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час виступу в парламенті заявив, що ці кроки стали відповіддю на дії Ізраїлю в Газі, а також на удари по Сирії, Ємену та Лівану.

За його словами, турецькі порти також заборонено використовувати для контейнеровозів, що перевозять зброю і боєприпаси для Ізраїлю.

Він назвав уряд Ізраїлю "расистським", а військову операцію проти ХАМАС у Газі — "геноцидом".

Фідан також звинуватив Ізраїль у розширенні окупації Голанських висот і атаках на сирійську територію, включно з ударами по Дамаску.

