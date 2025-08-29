Туреччина раптово припинила всі економічні зв'язки з Ізраїлем — що сталося

Влада Туреччини оголосила про припинення всієї торгівлі з Ізраїлем. Крім того, Анкара закрила свої порти для ізраїльських суден, а також повітряний простір для ізраїльських літаків.

Туреччина розриває торговельні зв’язки з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час виступу в парламенті заявив, що ці кроки стали відповіддю на дії Ізраїлю в Газі, а також на удари по Сирії, Ємену та Лівану.

За його словами, турецькі порти також заборонено використовувати для контейнеровозів, що перевозять зброю і боєприпаси для Ізраїлю.

Він назвав уряд Ізраїлю "расистським", а військову операцію проти ХАМАС у Газі — "геноцидом".