ЦПД раскрыл новую тактику России во время воздушных обстрелов Украины

В последние два года россияне изменили тактику воздушных атак по Украине, сделав ключевую ставку на БПЛА. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия в пять раз увеличила использование дронов против Украины

Отмечается, что РФ в пять раз увеличила использование беспилотников, с 10 849 до 53 732 в год.

Кроме того, почти вдвое возросло количество баллистических и аэробалистических ракет — с 306 до 568.

В то же время, отмечается уменьшение количества крылатых, зенитных и авиационных ракет, выпущенных Россией — с 1645 в 2024 году, до 1330 в 2025.

Аналитики отмечают, что в 2024 году россияне использовали тактику комбинированных ударов с дорогостоящих крылатых ракет как основных средств поражения. В то время как дроны были лишь вспомогательным средством.

В 2025 году РФ начала использовать массированные "рои" дешевых дронов как основное средство поражения. Крылатые ракеты используются для точечных ударов, а баллистические — для атак по критической инфраструктуре.

Россия сделала ставку на дешевую войну — массовое производство иранских дронов Shahed вместо дорогих крылатых ракет. Это позволяет им атаковать каждую ночь, истощая украинскую противоракетную оборону и энергетическую инфраструктуру. В то же время баллистические ракеты используются точечно для ударов по критическим объектам.