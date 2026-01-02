ЦПД раскрыл новую тактику России во время воздушных обстрелов Украины

В последние два года россияне изменили тактику воздушных атак по Украине, сделав ключевую ставку на БПЛА. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Отмечается, что РФ в пять раз увеличила использование беспилотников, с 10 849 до 53 732 в год.
Кроме того, почти вдвое возросло количество баллистических и аэробалистических ракет — с 306 до 568.
В то же время, отмечается уменьшение количества крылатых, зенитных и авиационных ракет, выпущенных Россией — с 1645 в 2024 году, до 1330 в 2025.
Аналитики отмечают, что в 2024 году россияне использовали тактику комбинированных ударов с дорогостоящих крылатых ракет как основных средств поражения. В то время как дроны были лишь вспомогательным средством.
В 2025 году РФ начала использовать массированные "рои" дешевых дронов как основное средство поражения. Крылатые ракеты используются для точечных ударов, а баллистические — для атак по критической инфраструктуре.
Россия сделала ставку на дешевую войну — массовое производство иранских дронов Shahed вместо дорогих крылатых ракет. Это позволяет им атаковать каждую ночь, истощая украинскую противоракетную оборону и энергетическую инфраструктуру. В то же время баллистические ракеты используются точечно для ударов по критическим объектам.
