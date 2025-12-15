Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 130 дронов

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками разных типов. Благодаря работе ПВО львиную долю враждебных целей удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Украину ночью с помощью ударных беспилотников разных типов.
- Подразделения противовоздушной обороны смогли уничтожить более 130 враждебных целей в результате атаки.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 декабря
В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:
Орел,
Курск,
Приморско-Ахтарск,
Миллерово,
Шаталово РФ,
Чауда и Гвардейское ТОТ АР Крыма.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 133 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-