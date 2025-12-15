Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 130 дронов

Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 декабря

В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

Орел,

Курск,

Приморско-Ахтарск,

Миллерово,

Шаталово РФ,

Чауда и Гвардейское ТОТ АР Крыма.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 133 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.