Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 130 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 130 дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками разных типов. Благодаря работе ПВО львиную долю враждебных целей удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Украину ночью с помощью ударных беспилотников разных типов.
  • Подразделения противовоздушной обороны смогли уничтожить более 130 враждебных целей в результате атаки.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 15 декабря

В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

  • Орел,

  • Курск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Миллерово,

  • Шаталово РФ,

  • Чауда и Гвардейское ТОТ АР Крыма.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 133 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 84 цели во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 64 цели во время отражения российского нападения
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой российской атаки
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 110 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую атаку РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?