Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила понад 130 дронів

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Завдяки роботі ППО левову частку ворожих цілей вдалось знищити.
Головні тези:
- У результаті нічної атаки російських військ на Україну було знищено понад 130 ударних безпілотників.
- Атака триває, і у повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 15 грудня
У ніч на 15 грудня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
Орел,
Курськ,
Приморсько-Ахтарськ,
Міллєрово,
Шаталово РФ,
Чауда та Гвардійське ТОТ АР Криму.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-