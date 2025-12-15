Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила понад 130 дронів
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила понад 130 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Read in English

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Завдяки роботі ППО левову частку ворожих цілей вдалось знищити.

Головні тези:

  • У результаті нічної атаки російських військ на Україну було знищено понад 130 ударних безпілотників.
  • Атака триває, і у повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 15 грудня

У ніч на 15 грудня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Орел,

  • Курськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Міллєрово,

  • Шаталово РФ,

  • Чауда та Гвардійське ТОТ АР Криму.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — додали у Повітряних силах ЗСУ.

