Нічна атака РФ по Україні — ППО знешкодила понад 130 дронів

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 15 грудня

У ніч на 15 грудня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Міллєрово,

Шаталово РФ,

Чауда та Гвардійське ТОТ АР Криму.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.