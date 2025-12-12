ППО знешкодила 64 цілі під час відбиття російського нападу

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 грудня російські загарбники здійснювали атаку 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової російської атаки
Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
