ППО знешкодила 64 цілі під час відбиття російського нападу

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 грудня російські загарбники здійснювали атаку 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

ППО звітує про відбиття нової російської атаки

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

