ПВО обезвредила 64 цели во время отражения российского нападения

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 декабря российские захватчики совершали атаку 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой российской атаки
На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
