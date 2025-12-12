ПВО обезвредила 64 цели во время отражения российского нападения
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 64 цели во время отражения российского нападения

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой российской атаки
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 декабря российские захватчики совершали атаку 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях.

ПВО отчитывается об отражении новой российской атаки

На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

