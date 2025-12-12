ПВО обезвредила 64 цели во время отражения российского нападения

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 декабря российские захватчики совершали атаку 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается об отражении новой российской атаки

На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!