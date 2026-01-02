ЦПД розкрив нову тактику Росії під час повітряних обстрілів України
Категорія
Україна
Дата публікації

ЦПД розкрив нову тактику Росії під час повітряних обстрілів України

Центр протидії дезінформації
дрони
Read in English

Протягом останніх двох років росіяни змінили тактику повітряних атак по Україні, зробивши ключову ставку на БПЛА. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Росія вп'ятеро збільшила використання дронів у повітряних атаках на Україну за останні два роки.
  • У 2025 році РФ почала використовувати масовані “рої” дешевих дронів як основний засіб ураження, замість дорогих крилатих ракет.
  • Балістичні ракети використовуються для атак на критичну інфраструктуру, тоді як крилаті роблять точкові удари.

Росія вп’ятеро збільшила використання дронів проти України

Зазначається, що РФ впʼятеро збільшила використання безпілотників, з 10 849 до 53 732 на рік.

Крім того, майже вдвічі зросла кількість використання балістичних та аеробалістичних ракет — з 306 до 568.

Водночас відзначається зменшення кількості крилатих, зенітних та авіаційних ракет, випущених Росією — з 1645 у 2024 році, до 1330 у 2025.

Аналітики відзначають, що 2024 році росіяни використовували тактику комбінованих ударів з дороговартісних крилатих ракет, як основних засобів ураження. Тоді як дрони були лише допоміжним засобом.

Натомість у 2025 році РФ почала використовувати масовані "рої" дешевих дронів як основний засіб ураження. Крилаті ж ракети використовуються для точкових ударів, а балістичні — для атак по критичній інфраструктурі.

Росія зробила ставку на дешеву війну — масове виробництво іранських дронів Shahed замість дорогих крилатих ракет. Це дозволяє їм атакувати щоночі, виснажуючи українську протиракетну оборону та енергетичну інфраструктуру. Водночас балістичні ракети використовуються точково для ударів по критичних обʼєктах.

