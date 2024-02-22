У экс-головы Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 млн долл. во время обысков — СМИ
Категория
Украина
Дата публикации

У экс-головы Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 млн долл. во время обысков — СМИ

У экс-головы Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 млн долл. во время обысков — СМИ
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Источник:  Суспільне

В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 миллион долларов США.

Что известно об обысках у экспредседателя Черниговской областной ВЛК

Об этом Общественное узнало из собственных источников в правоохранительных органах.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

Известно, что задержанный работал председателем областной ВЛК до лета 2021 года.

СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского

12 февраля официально стало известно, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме экснардепа Сергея Пашинского.

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко" государств.

Напомним, что Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

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