У экс-головы Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 млн долл. во время обысков — СМИ

В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 миллион долларов США.
Что известно об обысках у экспредседателя Черниговской областной ВЛК
Об этом Общественное узнало из собственных источников в правоохранительных органах.
Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.
Известно, что задержанный работал председателем областной ВЛК до лета 2021 года.
СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского
12 февраля официально стало известно, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме экснардепа Сергея Пашинского.
Напомним, что Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя председателя фракции и председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.
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