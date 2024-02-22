У экс-головы Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 млн долл. во время обысков — СМИ

В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной ВЛК обнаружили почти 1 миллион долларов США.

Что известно об обысках у экспредседателя Черниговской областной ВЛК

Об этом Общественное узнало из собственных источников в правоохранительных органах.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

Известно, что задержанный работал председателем областной ВЛК до лета 2021 года.

СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского

12 февраля официально стало известно, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыск в доме экснардепа Сергея Пашинского.

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко" государств. Поделиться