У ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол під час обшуків — ЗМІ

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 мільйон доларів США.
Що відомо про обшуки у ексголови Чернігівської обласної ВЛК
Про це Суспільне дізналося з власних джерел у правоохоронних органах.
Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.
Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.
Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.
СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського
12 лютого офіційно стало відомо, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні екснардепа Сергія Пашинського.
Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.
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