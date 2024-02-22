У ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол під час обшуків — ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол під час обшуків — ЗМІ

наручники
Джерело:  Суспільне

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 мільйон доларів США.

Що відомо про обшуки у ексголови Чернігівської обласної ВЛК

Про це Суспільне дізналося з власних джерел у правоохоронних органах.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського

12 лютого офіційно стало відомо, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні екснардепа Сергія Пашинського.

Сьогодні зранку СБУ й НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка" держав.

Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

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