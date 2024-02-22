У ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол під час обшуків — ЗМІ

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 мільйон доларів США.

Що відомо про обшуки у ексголови Чернігівської обласної ВЛК

Про це Суспільне дізналося з власних джерел у правоохоронних органах.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

СБУ та НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського

12 лютого офіційно стало відомо, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшук у помешканні екснардепа Сергія Пашинського.

Сьогодні зранку СБУ й НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка" держав. Поширити