Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшему министру образования и государственному изменнику Дмитрию Табачнику.

Конфискация имущества Табачника

В доход государства взысканы активы, принадлежащие Табачнику и активы, в отношении которых он может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Также имущество было записано на его мать.

Центр противодействия коррупции сообщает, что у Табачника конфисковали все имущество, которое было либо прямо записано на него, либо которое он записал на свою мать:

Половина квартиры на ул. Ярославов Вал в Киеве;

5 земельных участков в элитной деревне Козин;

дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 кв. м;

почти 144 тысячи долларов на счете в банке;

право на компенсацию 40,6 млн. грн;

право требования к одному из банков на 191 тысяч грн.

Дмитрий Табачник — бывший министр образования Украины, находящийся на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций. Табачник поддерживает ключевую пропагандистскую риторику РФ — т. н. «денацификацию Украины».

Госизмена Табачника

В марте 2024 года Табачника заочно признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как известно, Табачник консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения фейковых "референдумов" во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Также он оказывал местным коллаборантам "методическую" помощь по переформатированию образовательной отрасли по "стандартам" РФ.