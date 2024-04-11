У эксминистра-госпредателя Табачника конфисковали имущество
Категория
Украина
Дата публикации

У эксминистра-госпредателя Табачника конфисковали имущество

Министерство юстиции Украины
Дмитрий Табачник
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Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшему министру образования и государственному изменнику Дмитрию Табачнику.

Конфискация имущества Табачника

В доход государства взысканы активы, принадлежащие Табачнику и активы, в отношении которых он может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Также имущество было записано на его мать.

Центр противодействия коррупции сообщает, что у Табачника конфисковали все имущество, которое было либо прямо записано на него, либо которое он записал на свою мать:

  • Половина квартиры на ул. Ярославов Вал в Киеве;

  • 5 земельных участков в элитной деревне Козин;

  • дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 кв. м;

  • почти 144 тысячи долларов на счете в банке;

  • право на компенсацию 40,6 млн. грн;

  • право требования к одному из банков на 191 тысяч грн.

Дмитрий Табачник — бывший министр образования Украины, находящийся на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник поддерживает ключевую пропагандистскую риторику РФ — т. н. «денацификацию Украины».

Госизмена Табачника

В марте 2024 года Табачника заочно признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

  • ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как известно, Табачник консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения фейковых "референдумов" во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Также он оказывал местным коллаборантам "методическую" помощь по переформатированию образовательной отрасли по "стандартам" РФ.

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