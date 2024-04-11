Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до колишнього міністра освіти та державного зрадника Дмитра Табачника.

Конфіскація майна Табачника

У дохід держави стягнуто активи, які належать Табачнику та активи, щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Також майно було записане на його матір.

Центр протидії корупції повідомляє, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

Половину квартири на вул. Ярославів Вал у Києві;

5 земельних ділянок в елітному селі Козин;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв м;

майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

Дмитро Табачник — колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій. Табачник підтримує ключову пропагандистську риторику РФ — т. зв. «денацифікацію України».

Держзрада Табачника

У березні 2024 року Табачника заочно визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, Табачник консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Також він надавав місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за "стандартами" РФ.