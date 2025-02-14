У ГУР заявили об усилении Россией принудительной мобилизации на ВОТ Украины

Государство-агрессорка Россия продолжает процесс принудительной мобилизации на временно оккупированных украинских территориях, чтобы максимально вовлечь мужское население в преступную войну.
Главные тезисы
- Продолжается процесс принудительной мобилизации Россией на временно оккупированных украинских территориях.
- Россия использует принудительную мобилизацию для максимального привлечения мужского населения к войне против Украины.
- Мобилизированные украинцы направляются на войну без военной подготовки, что увеличивает угрозу геноцида.
Россия усилила принудительную мобилизацию на ВОТ Украины
Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.
Он отметил, что россияне в оккупации ведут усиленный военный учет, начиная с тех, кто еще сидит за партой.
Они ходят по школам, они ходят по предприятиям, они ведут учет и стараются максимально привлечь всех мужчин призывного возраста.
Представитель ГУР МО Украины подчеркнул, что принудительная мобилизация на ТОТ — еще одно проявление геноцидной политики России против Украины.
Он добавил, что мобилизованных в оккупации посылают на войну против Украины без особой военной подготовки.
Безусловно, их одевают, им дают оружие, их могут бросать в бой только в надежде на то, что буквально через несколько часов или через несколько дней они погибнут. А Россия соответственно развяжет себе руки от дальнейших действий с этими людьми, потому что они их считают отдельными от себя, людьми другого сорта.
Напомним, ранее стало известно о проявлениях жесткой "дедовщины" в незаконно мобилизованные из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей в рядах российской оккупационной армии.
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