У ГУР заявили об усилении Россией принудительной мобилизации на ВОТ Украины

Государство-агрессорка Россия продолжает процесс принудительной мобилизации на временно оккупированных украинских территориях, чтобы максимально вовлечь мужское население в преступную войну.

Россия усилила принудительную мобилизацию на ВОТ Украины

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что россияне в оккупации ведут усиленный военный учет, начиная с тех, кто еще сидит за партой.

Они ходят по школам, они ходят по предприятиям, они ведут учет и стараются максимально привлечь всех мужчин призывного возраста.

Представитель ГУР МО Украины подчеркнул, что принудительная мобилизация на ТОТ — еще одно проявление геноцидной политики России против Украины.

В России самой не хватает мобилизационного ресурса. [Принудительный призыв на оккупированных территориях Украины] необходим исключительно для проведения каких-то контрразведывательных мероприятий. Это нужно исключительно для проведения геноцида. [...] Первая задача, которую ставит перед собой россия, — "почистить" временно оккупированные территории от украинского населения. Поделиться

Он добавил, что мобилизованных в оккупации посылают на войну против Украины без особой военной подготовки.

Безусловно, их одевают, им дают оружие, их могут бросать в бой только в надежде на то, что буквально через несколько часов или через несколько дней они погибнут. А Россия соответственно развяжет себе руки от дальнейших действий с этими людьми, потому что они их считают отдельными от себя, людьми другого сорта.

Напомним, ранее стало известно о проявлениях жесткой "дедовщины" в незаконно мобилизованные из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей в рядах российской оккупационной армии.