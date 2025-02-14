У ГУР заявили про посилення Росією примусової мобілізації на ТОТ України

Росія посилила примусову мобілізацію на ТОТ України

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Він зазначив, що росіяни в окупації ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою.

Вони ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку.

Представник ГУР МО України наголосив, що примусова мобілізація на ТОТ ― ще один прояв геноцидної політики Росії проти України.

У Росії самої вистачає мобілізаційного ресурсу. [Примусовий призов на окупованих територіях України] треба виключно для проведення якихось контррозвідувальних заходів. Це треба виключно для проведення геноциду. [...] Перше завдання, яке ставить перед собою росія, ― “почистити” тимчасово окуповані території від українського населення. Поширити

Він додав, що мобілізованих в окупації посилають на війну проти України без особливого військового вишколу.

Безумовно, їх одягають, їм дають зброю, їх можуть кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. А Росія відповідно розв’яже собі руки від подальших якихось дій з цими людьми, тому що вони їх вважають окремими від себе, людьми іншого сорту.

Нагадаємо, раніше стало відомо про прояви жорсткої “дєдовщини” до незаконно мобілізованих з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей у лавах російської окупаційної армії.