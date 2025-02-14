У ГУР заявили про посилення Росією примусової мобілізації на ТОТ України

Держава-агресорка Росія продовжує процес примусової мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях, аби максимально залучити чоловіче населення до злочинної війни.
Головні тези:
- Росія посилює примусову мобілізацію на ТОТ України з метою максимального залучення чоловічого населення до війни.
- Мобілізовані в окупації українці направляються на війну проти України без військового вишколу.
- Росія прагне до очищення тимчасово окупованих територій від українського населення, використовуючи примусову мобілізацію для проведення геноцидних заходів.
Росія посилила примусову мобілізацію на ТОТ України
Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.
Він зазначив, що росіяни в окупації ведуть посилений військовий облік, починаючи з тих, хто ще сидить за партою.
Вони ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку.
Представник ГУР МО України наголосив, що примусова мобілізація на ТОТ ― ще один прояв геноцидної політики Росії проти України.
Він додав, що мобілізованих в окупації посилають на війну проти України без особливого військового вишколу.
Безумовно, їх одягають, їм дають зброю, їх можуть кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. А Росія відповідно розв’яже собі руки від подальших якихось дій з цими людьми, тому що вони їх вважають окремими від себе, людьми іншого сорту.
Нагадаємо, раніше стало відомо про прояви жорсткої “дєдовщини” до незаконно мобілізованих з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей у лавах російської окупаційної армії.
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