Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.
Главные тезисы
- Санкции США против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.
- Высокие цены на газ и риск прекращения поставок из России негативно отразятся на потребителях в регионе.
- Венгрия продолжает зависеть от поставок российского газа через Газпромбанк из-за ограниченных источников энергоресурсов.
- Премьер-министр Виктор Орбан выступает за пересмотр санкций против России, утверждая, что они могут поддерживать высокие цены на энергоносители.
- Сотрудничество между Венгрией, Россией и Газпромом считается гарантом надежного энергоснабжения страны вдолгосрочной перспективе.
Сийярто обвинил США в подрыве экономики Венгрии
По словам Сийярто, санкции против Газпромбанка являются "нападением на наш суверенитет", поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".
Венгрия вместе со Словакией и Австрией являются несколькими странами ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российского газа. Для их оплаты используется подсанкционный Газпромбанк.
Как пишет Bloomberg, прекращение нынешних поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, что ударит по европейским потребителям.
Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом" о дополнительных поставках газа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку именно они, по его мнению, удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.
Венгрия "подсела" на российскую "газовую иглу"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отметил, что у венгерского правительства есть обязательства и обязанность обеспечить надежность энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе по конкурентным ценам.
Сиярто добавил, что венгерская государственная энергетическая компания MVM и российский "Газпром" подписали соглашение "о продолжении этой благоприятной для Венгрии практики". В то же время в Газпроме отметили, что соглашение предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.
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