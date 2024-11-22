У Орбана разволновались из-за санкций США в отношении российского Газбанка
Категория
Экономика
Дата публикации

У Орбана разволновались из-за санкций США в отношении российского Газбанка

Сийярто
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Главные тезисы

  • Санкции США против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.
  • Высокие цены на газ и риск прекращения поставок из России негативно отразятся на потребителях в регионе.
  • Венгрия продолжает зависеть от поставок российского газа через Газпромбанк из-за ограниченных источников энергоресурсов.
  • Премьер-министр Виктор Орбан выступает за пересмотр санкций против России, утверждая, что они могут поддерживать высокие цены на энергоносители.
  • Сотрудничество между Венгрией, Россией и Газпромом считается гарантом надежного энергоснабжения страны вдолгосрочной перспективе.

Сийярто обвинил США в подрыве экономики Венгрии

По словам Сийярто, санкции против Газпромбанка являются "нападением на наш суверенитет", поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, надежного и очень стабильного транзита газа.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Венгрия вместе со Словакией и Австрией являются несколькими странами ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российского газа. Для их оплаты используется подсанкционный Газпромбанк.

Как пишет Bloomberg, прекращение нынешних поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, что ударит по европейским потребителям.

Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом" о дополнительных поставках газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку именно они, по его мнению, удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.

Венгрия "подсела" на российскую "газовую иглу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отметил, что у венгерского правительства есть обязательства и обязанность обеспечить надежность энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе по конкурентным ценам.

По его словам, в случае закупки природного газа это гарантируется сотрудничеством между Венгрией и Россией, а также между Венгрией и Газпромом.

Сиярто добавил, что венгерская государственная энергетическая компания MVM и российский "Газпром" подписали соглашение "о продолжении этой благоприятной для Венгрии практики". В то же время в Газпроме отметили, что соглашение предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сиярто назвал причины блокирования Венгрией нового транша ЕС для Украины
Сиярто назвал причины блокирования Венгрией нового транша ЕС для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто похвалил "совершенно новый подход" властей на Закарпатье
Петер Сийярто
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто в Ужгороде озвучил требования Украине на счет венгерского меньшинства
Сийярто, Кулеба и Ермак

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?