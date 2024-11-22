В Орбана розхвилювалися через санкції США щодо російського Газбанку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти Газпромбанку ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Сійярто звинуватив США у підриві економіки Угорщини

За словами Сійярто, санкції проти Газпромбанку є "атакою на наш суверенітет", тож Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".

Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту газу. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Угорщина разом зі Словаччиною та Австрією є кількома країнами ЄС, які досі залежать від постачань російського газу. Для їхньої оплати використовується нині підсанкційний Газпромбанк.

Як пише Bloomberg, припинення нинішніх поставок газу з Росії до Європи може збільшити конкуренцію за глобальні поставки та призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейських споживачах.

Угорщина за останні роки укладала кілька домовленостей з "Газпромом" про додаткове постачання газу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки саме вони, на його думку, утримують ціни на енергоносії на високому рівні.

Угорщина “підсіла” на російську “газову голку”

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що угорський уряд має зобов'язання та обов'язок забезпечити надійність енергопостачання країни в довгостроковій перспективі за конкурентними цінами.

За його словами, у випадку закупівлі природного газу, це гарантується співпрацею між Угорщиною і Росією, а також між Угорщиною і Газпромом. Поширити

Сіярто додав, що угорська державна енергетична компанія MVM та російський Газпром підписали угоду "про продовження цієї сприятливої для Угорщини практики". Водночас в Газпромі зазначили, що угода передбачає можливість збільшення постачання російського газу в Угорщину.