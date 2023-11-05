У роддомах начали придумывать несуществующие диагнозы новорожденным — предупреждение Минздрава
Категория
Украина
Дата публикации

У роддомах начали придумывать несуществующие диагнозы новорожденным — предупреждение Минздрава

Министерство здравоохранения Украины
ребенок
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Представители Минздрава узнали о том, что роддомі и перинатальные центры указывают ложные диагнозы для новорожденных, поскольку хотят, чтобы их перевели в другую больницу или на другую схему лечения. Таким образом врачи рассчитывают на то, что будут получать двойную или тройную оплату за одного пациента.

Что происходит в украинских роддомах

Новую коварную схему удалось обнаружить команде Минздрава во время совместного мониторинга с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

Эксперты сразу обратили внимание на то, что такая ситуация - недопустима.

По их словам, в нашей стране ежегодно рожают около 200 тысяч женщин.

Что важно понимать, абсолютно каждая украинка имеет право на бесплатную помощь в пределах трех пакетов услуг, за которые медучреждениям платит НСЗУ:

  • Стационарная медицинская помощь без хирургических операций;

  • Медицинская помощь при родах;

  • Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Во время нового масштабного мониторинга удалось установить, что приблизительно за 30% детей медицинским учреждениям осуществляли двойную оплату.

Всего в Украине почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое заведение. Впрочем, в результате транспортировки они испытывают негативное влияние.

Врачи придумывают диагнозы для младенцев

По словам представителей Минздрава, в некоторых больницах абсолютно всех новорожденных, выживших до 7 дня, переводили в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг.

Более того, в отдельных медучреждениях малышам ставили диагнозы при временных состояниях, которые не были патологией и не нуждались в "лечении".

Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны прежде всего заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за якобы "больных" детей, - подчеркнул глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

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